Con quién se casa Larry de Clay a los 61 años

Se vienen tiempos muy especiales para Raúl Germán Biaggoni, más conocido popularmente como Larry de Clay, uno de los históricos humoristas del viejo Videomatch, ya que se encuentra enfocado en un objetivo muy puntual: a los 61 años, se va a casar con Rosa Speratti, a quien él llama cariñosamente “Rosita”.



“La propuesta fue en Miramar, en la playa, con Isabella, que es la hija de ella, y Santino, mi hijo más pequeño. Estábamos ahí tomando algo y de golpe me surgió esa necesidad. Le dije: ‘Bueno, ahora que están los chicos acá, te quiero hacer una proposición’. Hubo un segundo de misterio y le pregunté si se quería casar conmigo”, contó en charla con Teleshow.



“Los chicos saltaban de felicidad, ella también de alegría, porque fue muy sorpresivo. No lo había planeado. No tenía anillo, simplemente tuve esa necesidad de hacer eso ahí. Ella se emocionó mucho. Y después, en el teatro en Carlos Paz, estábamos haciendo función y Gladys Florimonte me apuró y tuve que hacer la propuesta ahí”, reveló Larry de Clay.





El casamiento se llevará a cabo este viernes, al mediodía, en el Registro Civil de San Isidro, y a la noche se realizará una reunión con 100 invitados. “Esto fue en el verano, así que tuvimos arrancar rápido a organizar y además imaginate la cantidad de gente que quedó afuera, porque si yo tengo que invitar gente…”, contó.



“Marcelo está invitado, pero él no es de ir a muchos lados. Igual no pasa nada, me paso también con algunos ex Videomatch, que ya tenían trabajaos pactados y yo les dije que los prioricen. Ningún afecto verdadero se modifica porque vengan o no la ceremonia, los que me conocen ya lo saben”, aclaró.



“Fue muy loco cómo nos conocimos”, comentó Larry, que reveló que el primer encuentro que tuvieron fue en febrero de 2017, cuando se cruzaron en un evento que él organizó junto a su amigo Oscar Paz, para recaudar fondos para los hijos de Leo Rosenwaser, que había fallecido recientemente y atravesaba una delicada situación económica.



“Armamos un show para juntar plata para ellos en Liberarte, enfrente del Teatro San Martín. Estaba ahí en el medio del salón, saludando gente y viendo que estuviera todo ok, y me empuja. Y cuando me doy vuelta, ahí estaba ella, buscando una silla para una persona amiga y chocamos ahí”, recuerda.





“Quedé impactado al verla. Le preguntó a mi amigo si era conocida suya. Y me dijo que no, que era una amiga de una amiga. Me pregunta por qué y le respondo ‘por nada’. Me había quedado pensando en ella y a los días me cruzo con esa persona por Facebook. Y le dije: ‘Mandale un saludo a tu amiga, la morocha, decile que me encantó’, como un comentario al pasar. Y él ya le quería pasar mi celular. Empezamos a charlar, la invité un día a Café La Humedad a escuchar tangos, esa fue nuestra primera salida. Y acá estamos”, agregó Larry.



“Fue hermoso y muy poco, armando algo solidario para un amigo que ya no estaba y que los hijos lo necesitaban. Ella no iba a ir porque trabajaba todo el día, estaba muy cansada, pero como era algo solidario, fue. Esas cosas de la vida. Era el destino, nos teníamos que encontrar”, concluyó el humorista.