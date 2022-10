Cecilia Bolocco dio detalles del accidente que tuvo días antes de su boda

Cecilia Bolocco reapareció en las redes sociales luego de casarse el sábado pasado con el empresario José "Pepo" Daire. Si bien la fecha inicial de la boda era el 22 de octubre, la pareja decidió adelantar el evento y circularon algunas imágenes del festejo.

A través de un vivo desde Instagram, Cecilia Bolocco le confesó a sus seguidores: “Estoy muy cansada, pero llegué a mi nuevo hogar y estoy muy feliz. Hoy estuve en la fábrica todo el día y, después, pasé a ver a mis padres. Pero, en fin, están hablando con la señora de Daire. Estoy muy contenta”.

Luego Bolocco agregó mostrando su anillo de casada: “Ando con argolla. Adentro dice ‘Pepito’, pero no me atreví a quitármelo aún para leerlo. Me da cosa”.

Cecilia Bolocco mostró su anillo de casada a sus seguidores.

Consultada por sus admiradores sobre la fiesta, Cecilia Bolocco detalló: "Iba a llover muy fuerte, pero Dios es bueno e hizo buen tiempo. Mañana, en un vivo a las 20.30 horas, mostraré mi vestido, las tres alternativas que compré de zapatos y muchas más novedades”.

Por otro lado, la conductora contó que la celebración se extendió hasta el lunes ya que llegaron invitados desde Suiza, Estados Unidos y la Argentina.También Bolocco sorprendió a sus seguidores al contar que diez días antes de la boda sufrió una caída por la que tuvo que ser hospitalizada.

“Me caí y tuve que ir a la clínica. Me infiltraron el brazo malo y no lo voy a mover. Además, tenía un moretón negro, morado y azul. Iba a grabar un comercial por mi nuevo perfume, pero al levantarme en la mañana, me resbalé en el baño, la cabeza dio contra el piso, me disloqué el brazo y choqué el codo”, explicó Cecilia Bolocco, aunque aclaró que ahora se encuentra bien.