Lollapalooza Argentina 2023 confirmó su line up: vienen Blink-182, Tame Impala, Drake y Billie Eilish

Vuelve el Lollapalooza Argentina. Vuelve el festival más convocante del país. El encuentro ideado por Perry Farrell tendrá su octava edición entre el 17 y el 19 de marzo de 2023. La sede del festival volverá a ser el Hipódromo de San Isidro, el mismo predio donde desembarcó por primera vez en 2014.

Hace minutos, los organizadores locales, DF Entertainment, anunciaron de forma oficial los artistas que formarán parte de la edición 2023 del festival. Los headliners serán el rapero Drake, que convierte en hit todo lo que toca; Billie Eilish, la estrella que llegó para patear el tablero del pop; Blink-182, los íconos irreverentes del pop punk; Tame Impala, banda emblema de la neo-psicodelia; Rosalía, la sensación de la música en habla hispana que está rompiendo todos los moldes, y el excelente Lil Nas X, que viene inyectando aire fresco en el rap mundial.

El line up se completa con artistas impresionantes de la escena internacional como Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, Claptone, Tove Lo, Conan Gray, Cigarettes After Sex, Polo & Pan, Aurora, Omar Apollo, Modest Mouse, Villano Antillano, así como músicos que representan lo mejor de la música argentina, con María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano, Marilina Bertoldi, Gauchito Club, Silvestre y la Naranja, 1915 y Nafta, entre otros.

Luego de siete ediciones, el festival Lollapalooza Argentina se ganó un lugar privilegiado en el calendario de los amantes de la música, constituyéndose como una fecha central en la agenda cultural del país y de la región, con una tradición que se vuelve más sólida y grande con cada año. En 2022, más de 300 mil personas vibraron con artistas de la talla de Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Doja Cat y Martin Garrix. Pero el festival no solo es conocido por su inigualable calidad musical sino por ofrecer una experiencia completa: en el Lolla convergen diferentes expresiones artísticas, experiencias gastronómicas de primer nivel y propuestas para todas las edades, todo en un ambiente donde prima un fuerte compromiso con la sustentabilidad y un estilo de vida saludable.

¿Cómo conseguir entradas?

La preventa de tickets para el Lollapalooza 2023 arrancó el pasado mes de julio, agotando entradas a las pocas horas, sin saber qué artistas estarán presentes.

Durante la primera etapa, se vendieron entradas a precios más económicos. Ahora, una vez hecha pública la lista de músicos que se presentarán en sus escenarios, Lollapalooza habilitará un nuevo abono con precios más elevados que los anteriores, dando la posibilidad de comprar pases para los tres días del festival o tickets individuales para alguna de las fechas en solitario. Entradas únicamente a través de la plataforma Allaccess.