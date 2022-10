De vedette a actriz sin escalas: la Turca le dará vida a Bernarda Alba

Ana Laura Nicoletti ya dejó a un lado las plumas, los brillos, los tacos y los estridentes vestuarios. Sus días como vedette quedaron atrás y ahora, asumirá un nuevo desafío en su carrera artística: le dará vida a Bernarda Alba, uno de los personajes más conocidos y polémicos que creó Federico García Lorca. Y a ese reto, se suma otro mayor: por primera vez, interpretará una canción frente al público. Es que Gerardo “Buby” Saavedra, director y autor de Casa Bernarda, un drama musical, buscó darle un giro al clásico del dramaturgo español y sumó melodías a la historia que se estrena el próximo 20 de octubre en el Teatro Mendoza. Además, como novedoso, también habrá personajes masculinos en escena. La obra tiene como productor a Luis Cabrillana Fornés.

Pero, ¿por qué una militante de la deconstrucción se pone en la piel de una mujer machista, castradora y opresora? La Turca, respondió: “Me atrajo tratar de que la gente vea cómo es más terrorífico el machismo en la mujer. La letra de la obra me parece atrapante y estoy fascinada. El ver las miserias humanas que viven mujeres en pos de un formato social y de complacer lo que la sociedad te demanda. Siento que estas personas que son victimarias, no son más que víctimas de un sistema, de una pose social, de un mandato. La maldad de Bernarda era para guardar apariencias, el qué dirán. Cada día que ensayamos, descubro más facetas de esa mujer que, para mí, no quería ser así de castigadora”.

María Coria, Belén Saavedra, Paula Massoni, Gabriela Ramos

y Abril Capitani acompañan en escena a La Turca / Foto: Damián Soloducha

Sobre los desafíos personales que le implicó su personaje, contó a MDZ: “El más grande, tener que interpretar una canción, porque no soy cantante. Con la actuación no tuve grandes rollos porque ya he participado en festivales, soy consumidora de mucho teatro de culto y estoy bastante empapada en el tema. También creo mucho en el tema de las energías, no olvidemos que Lorca fue fusilado por homosexual”.

Y la mayor sorpresa la tuvo por parte de sus colegas. “Hay una gran discriminación y estereotipos dentro de los actores que se hacen los pro y los cool. Siempre me ha pasado con los egresados de la UNCUYO. Aclaro, con esto no digo que no haya que estudiar, yo soy actriz de oficio. Me he cruzado con varios a los que les he contado que hacía de Bernarda y su respuesta fue ‘¿qué?’. Tienen un prejuicio porque, por lo general, los actores actúan para otros actores y a mi lo que me importa es la opinión del público que te elige, paga una entrada y te consagra. No me interesa la de otros actores y no lo digo con soberbia. Es que hay mucha subestimación”, expresó.

- ¿De dónde crees que viene esta subestimación? ¿De tu formación o por ser una mujer trans?

- No creo que tengan rollo con la sexualidad porque es una de las profesiones donde más se expone el cuerpo, es tu herramienta. Nunca me he sentido discriminada como travesti. En mi caso, me hice actriz por necesidad, no había profesiones para una mujer trans 25 años atrás. Empecé a hacer shows, fui vedette, hice comedia, encontré que me gustaba aprender un texto, decirlo con intenciones… No siento que haya una mirada desde la negación o discriminación, pero si de sorpresa y no sé qué les sorprende. Ya hay una Norma Aleandro y no pretendo serlo. Simplemente me interesa hacer un buen producto, que tenga calidad, una buena producción, tomarmelo en serio, estudiar, ponerme en la piel de un personaje, disfrutarlo y compartirlo con un elenco. Y, además, complacer al público que es lo que, a veces, se olvidan los actores y directores.

- ¿Cuál fue tu primer contacto con el teatro?

- Empecé como conductora porque había trabajado en una empresa de transporte y para ingresar había que hacer un curso de locución con Tíndaro Muscará. Entonces, cuando me puse las lolas mi primera herramienta fue el micrófono y la comunicación. Trabajé en bares y pubs gays conduciendo. Después, a medida que se fue llevando a cabo mi transición y persiguiendo un cuerpo hegemónico, porque éramos víctimas de lo hegemónico y del patriarcado, empecé a trabajar como vedette. Tenía poco texto y el cuerpo expuesto. No lo despotrico, ni me sentí cosificada. Era eso o la ruta. Además, de chica me gustaba la exposición. Se podría decir que mi primer contacto fue como vedette y uno de mis primeros éxitos, el ciclo de entrevistas a personalidades nacionales, políticos y artistas que se llamaba “A la cama con Turca”. Era una réplica de que lo Moria había hecho en los ‘70. Ahí tenía que estudiar un texto, un invitado, hacer preguntas, jugar con con la sensualidad y la sexualidad sin caer en la pornografía, ni en la obsenidad, ni mucho menos en la vulgaridad.

Casa Bernarda, un drama musical está dirigido por Gerardo “Buby” Saavedra y la producción es de Luis Adolfo Cabrillana / Foto: Damián Soloducha

- ¿Y por qué la transición de vedette a actriz?

- Con la edad. He trabajado con Fabián Sevilla, con Ricardo Nuarte y con Buby Saavedra, con quien hicimos Gineceo de Susana Tampieri. De tener en un espectáculo 17 cambios de vestuario con brillos, plumas, tacos y pelucas estaba en escena con el mismo vestido toda la obra. Ahí también hacía de una madre y se hablaba de cómo las mujeres hemos ido transmitiendo los mandatos, el machismo y el patriarcado de mujer a mujer.

- ¿Alguna vez pensaste en irte a probar suerte a Buenos Aires?

- Moria Casán me dijo: “Vos acá sos una reina. Es preferible ser cabeza de ratón y no cola de león, quedate acá nena, yo que vos ni me voy”. Igual, tuve propuestas de ella, de (Gerardo) Sofovich… También de Sergio Lacroix, que es un mendocino que triunfa allá, y me quiso llevar cuando yo tenía 20 años. Pero me dio miedo. Lejos de victimizarme, las mujeres trans y travestis, en un 90% son segregadas por sus familias y van navegando por lo que encuentran en la vida. Gracias a Dios, tengo una familia que si bien le costó un montón, sobre todo a mi padre, siempre me contuvo. Entonces, perder eso por irme a otro lado me daba miedo. Si no hubiera tenido otra alternativa, hubiera sucedido. Soy de las que piensa que en Mendoza hay mucho arte, buenos cantantes, actores, pintores… estaría bueno que la gente empezara a consumir productos locales. Por ahí vienen de Buenos Aires y traen un bodrio y la gente va y paga las siete lucas que sale la entrada. Estaría bueno que, si tienen ganas, los mendocinos valoren lo local y lo tomen como parte de su entretenimiento. Casa Bernarda se estrena el jueves 20 de octubre en el Teatro Mendoza / Foto: Damián Soloducha

- ¿Por qué pensás que no se valora el arte local?

- Porque el pueblerino es así, se cree que todo lo que viene de Buenos Aires es mejor y que si bien Dios está en todos lados, atiende en Capital. Mendoza es maravillosa, tiene turismo los 365 días del año, las cuatro estaciones, una diversión nocturna buenísima, casinos, hotelería, teatros… Es una vergüenza que desde Cultura no se pongan las pilas. Hay feriados largos en donde en el Teatro Independencia no hay nada, ni siquiera la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Me parece que falta un poco más de apoyo, en general, desde el gobierno a los talentos mendocinos. Yo ahora tengo la función de Casa Bernarda pero si llaman porque viene Soledad Silveyra, me bajan mi obra… y hacen bien, porque se les va a llenar (se ríe). Siento que desde Cultura, y espero que no se enoje nadie, apoyan a los amigos. Gane quien gane. No es mi negocio, no me interesa. Siempre he sido independiente y nunca le pido nada a nadie. Los artistas mendocinos trabajan desde que empieza hasta que termina Vendimia. Después, durante todo el año, se la tienen que rebuscar y hacer otra cosa porque no hay un estado que los sostenga. En el único lugar donde están sostenidas todo el año las drag queens es en Queen Disco. Yo no vivo del teatro, lo hago porque lo amo, pero hay gente que sí. No quiero ser polémica, pero ellos no tienen voz.

