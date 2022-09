Barbie Vélez, íntima: “No me siento cómoda mostrando mi cuerpo”

El encuentro es en el camarín del Teatro Picadilly en calle Corrientes. Barbie Vélez está a minutos de salir a escena y deslumbrar en una de las últimas funciones que hará de Despojo en Buenos Aires. Luego, armará las valijas rumbo a Mendoza. Nos sonríe y nos invita a pasar donde se está preparando: un iluminado cuarto con espejos al final de un pequeño pasillo. “Sigo solamente tres semanas más y después no estoy más en la obra para resguardarme”, reconoce.

Es que su embarazo ya está avanzando y prefiere “darlo todo hasta que pueda hacerlo y después dar un paso al costado”. Además, cuando su pancita empiece a asomarse será un impedimento para su personaje que se desnuda en escena. “Por ahora la panza todavía no se me nota mucho y el desnudo es muy cuidado. No quiero spoilear mucho pero está acorde con las luces, el vestuario, mis compañeros, la escenografía. Realmente es parte de una escena, no queda ni burdo, ni feo, ni chocante. Por mientras, no va a ser un problema”, adelanta acerca de la obra que protagoniza junto a Esther Goris, Fabio Di Tomaso y Mauro Francisco.

Barbie Vélez protagoniza Despojo junto a Esther Goris, Fabio Di Tomaso y Mauro Francisco / Foto: Circus Entertainment Group

Si bien hoy disfruta de lo que hace, cuando a Barbie la convocaron para Despojo dudó de participar y casi no acepta la propuesta. “Me encantaba la obra y el elenco, pero tenía la traba de no saber si quería hacer el desnudo -admite-. No me siento cómoda mostrando mi cuerpo, no me gusta y nunca lo había hecho. Si bien amo mi cuerpo y en mi intimidad soy sumamente libre, todos tenemos inseguridades. Igual no pasa por ahí, sino por lo que uno quiere mostrar públicamente y lo que no”.

- ¿Qué te llevó a aceptar?

- El director (Diego Rinaldi) fue muy amoroso, me respetó mucho y me dijo “hasta donde vos quieras, nadie te va a obligar a nada”. Estuvimos hablando, viendo qué se podía hacer, que tuviera impacto, que sea lindo y a la vez yo me sintiera cómoda y llegamos a este punto.

- ¿Cómo vas transitando el embarazo?

- Son muchos cambios, muchas cosas que obviamente van cambiando. Pero la verdad, estoy muy contenta, fue algo muy deseado y estoy en un momento muy feliz.

- Ante la llegada de tu bebé, es inevitable no preguntarte por tu infancia. ¿Cómo fue ser la hija de alguien tan mediática como Nazarena Vélez?

- Nací con eso y para mi fue totalmente natural, como para una amiga mía que su mamá era profesora. Yo no viví otra cosa. Tuve una crianza normal y mi mamá fue una madre muy presente. Capaz tenía que tener mil laburos, pero iba al teatro, volvía, me llevaba al colegio. Todo muy natural. Si es verdad que pasé mucho tiempo en teatros y en canales de televisión, acompañándola. Siento que de chica fui mamando un poco eso y viendo de qué se trataba este mundo, pero para mi fue lo más.

Barbie Vélez junto a su mamá, Nazarena Vélez / Foto: Instagram

- ¿En algún momento te pesó la exposición?

- No, siento que después uno elige qué hacer y qué no, qué exponer de su vida y qué no. Hoy con mi vida puedo decidir. De hecho, mi marido es una persona que no es pública. No hacemos notas para revistas y nos mostramos. En mis redes si lo muestro porque no tengo nada que ocultar pero siento que esa parte de mi vida la resguardo para mi, para mi intimidad y siento que siempre me manejé un poco así. También uno aprende de cosas y dije “che, esto capaz no me gusta tanto”. Pero uno lo aprende dándose cuenta de las cosas.

- ¿De qué por ejemplo?

- De diferentes cuestiones, de todo se aprende. Por ejemplo, de un trabajo en el que capaz no me sentí tan cómoda o lo que sea…

- Muchos famosos eligen resguardar la identidad de sus hijos y no exponerlos en redes, ¿cómo tenés pensado manejarte cuando nazca tu bebé?

- No creo que vaya a ocultarlo, pero la verdad… no sé. Sinceramente es un mundo nuevo y a todas las cosas que me preguntan sobre el bebé respondo lo mismo: no sé. Es que no sé qué va a pasar, qué me va a pintar en ese momento… capaz hoy te digo que lo quiero resguardar y el día de mañana digo "no, estoy re babosa y quiero mostrar ya a este bebito hermoso". Es cierto que las redes sociales son parte de mi vida, trabajo mucho con ellas. Las disfruto, muestro mi día a día y también decido qué. No muestro las 24 horas de mi día… Sinceramente, no es algo que todavía me plantee.

- ¿Cuánto tiempo le dedicás por día a las redes?

- Mucho. Te diría que hoy es mi trabajo principal. Igual que el teatro, es un laburo muy grande y le dedico tiempo para la edición, todos los vídeos, pensar ideas…

- ¿Qué importancia le das a los que critican en la virtualidad?

- Hoy nada, antes re. Es algo que depende de cómo uno está parado. Antes, ni bien salieron las redes y fue todo nuevo para todos, de repente me resultaba chocante ver a una persona que no conocía y que se resguardaba en una identidad anónima insultarme. En ese momento, que yo era más chica y estaba más insegura, me repercutía más. Hoy cuando veo una crítica mala bloqueo para no tener la mala onda y listo. No me quedo enganchada diciendo “che, ¿estaré fea?”.

- ¿Pero sos de responder comentarios?

- Cero. Antes respondía cuando era más chica y más impulsiva. Muchas veces me pasaba que respondía y la misma persona que capaz me había dicho una barbaridad tremenda me decía “ay, Barbie, quería que me respondas” y vos decís “¿de verdad yo me acabo de poner mal y acabo de perder tiempo escribiendo y pensando para que una persona me diga que quería llamar mi atención?”. Y así un millón de situaciones…

- Por último, ¿cómo hiciste para que Nazarena no contara nada del embarazo?

- (Se ríe). Mi mamá es lo más, ella es muy madre. Siempre lo dije antes de esto. Sabe qué decir, qué contar y qué no. La verdad es que por más de que a veces parezca que ella lo cuenta todo o lo que sea, ella resguarda mucho a su familia y nos resguardó mucho a nosotros. Obviamente que capaz que ha tenido sus cosas, todos aprendemos de nuestros temas y nos vamos poniendo más grandes y vamos diciendo “esto me gusta, esto no tanto”. Fue la primera persona a la que le conté y no se lo contó ni a su sombra. Es híper de confianza mi mamá.

Para agendar: próximas funciones

Despojo en Mendoza

Viernes 16, a las 21, en el Auditorio Municipal de Tunuyán (Leandro N. Alem 748, Tunuyán). Entradas en EntradaWeb.

Sábado 17, a las 21, en el Teatro Mendoza (San Juan 2417, Ciudad). Entradas en Showstickets.ar

Despojo en Buenos Aires

Viernes 23 y sábado 24, a las 21, en el Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524, CABA). Entradas en Plateanet.