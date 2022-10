Zaira Nara interpeló a un movilero por una pregunta que consideró de "mal gusto"

A días de anunciar su separación, Zaira Nara atravesó un tenso momento con un movilero de LAM (América) por una pregunta que la modelo consideró de "mal gusto", y defendió su postura de no dar mayores precisiones sobre su ruptura.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, decía Zaira Nara en el comunicado que publicó la semana pasada desde sus redes sociales.

Abordada en un evento por las cámaras de LAM y consultada sobre la confirmación de la separación, Zaira remarcó: “Si, te confirmo, pero no voy a hablar del tema porque me parece que es algo privado que hay que transitarlo lo más tranquilo posible, por lo menos en el caso de nuestra familia. No quiero hablar del tema, todo lo que quise decir lo puse en ese pequeño comunicado. Pero no porque me haga la mala onda, sino porque quiero cerrarlo ahí”.

Entonces el cronista preguntó si fue coincidencia que Zaira Nara anuncie su separación casi en simultáneo con la de su hermana Wanda, a lo que la entrevistada insistió: “No quiero hablar ni de como se pensó o se comunicó, lo dije porque soy una persona pública. Si no siento que me preguntan y termino mintiendo”.

“¿La mecha se prendió el día que tu exmarido le hizo la guardia a Mauro en el hotel en su encuentro con la China?”, insistió el movilero. Entonces Zaira Nara lo interpeló: “Me parece una pregunta de mal gusto y vos no sos así”.

Por último, la conductora y modelo aseguró que en este tiempo está más enfocada en sus compromisos laborales y el cuidado de sus hijos.