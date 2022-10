Qué hizo el ex marido de Zaira Nara para encontrar su infidelidad: “En la casa puso…”

Hace unos días, Zaira Nara sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar su separación de Jakob von Plessen. La sorpresa no se debió tanto al hecho en sí, porque la crisis se arrastraba desde hace meses, sino por la coincidencia con la ruptura de su hermana Wanda con Mauro Icardi.



Ahora, Zaira enfrentó los rumores que aseguraban que su ex pareja había instalado micrófonos en su casa para escuchar lo que hablaba ella. Ante esto, ella dio una llamativa respuesta en una nota con Socios del Espectáculo. “Hay temas que prefiero no tocar”, dijo.



“Estoy pasando un momento difícil, como toda mi familia. Me cuesta. Pero estamos bien”, comento Zaira Nara, sobre la etapa compleja que le toca atravesar con la separación del padre de sus hijos.



Sucede que las versiones indicaban que Jakob Von Plessen le habría colocado micrófonos en toda la casa para escuchar las conversaciones que mantenía con su hermana Wanda, tal vez esperando alguna revelación.



“¿Duelen los rumores, las cosas que se dicen, eso de los micrófonos? ¿Son habladurías?”, le preguntaron a Zaira Nara en Socios del Espectáculo, insistiendo sobre el tema que la modelo había anticipado que no querría tocar.



“Hay temas que prefiero no tocar porque donde contestás uno y otro no, terminás dando a entender ciertas cosas”, explicó Zaira sobre su sorpresiva respuesta, lejos de negar los polémicos rumores.





“No me quiero meter en habladurías. Son ajenas al amor que hay en la familia y que va a seguir estando siempre”, agregó la hermana de Wanda Nara, que comparte el renovado estado de soltería con ella.



Por su parte, la panelista Karina Iavícoli, luego de la nota, explicó cuáles son las versiones acerca de los micrófonos. “Supuestamente Jakob en la casa puso micrófonos, debajo de la mesa más precisamente. Y Zaira, charlando con Wanda, contándole cosas. Así se habría enterado él de cosas de Zaira”, contó.