El picante comentario de Pablo Granados sobre la vida de Marcelo Tinelli

Actualmente alejado de la televisión, el actor y humorista Pablo Granados habló de su nueva vida y dejó una sorprendente y picante definición sobre Marcelo Tinelli, con quien compartió años de pantalla en el antiguo Videomatch.



El nombre de Pablo Granados es uno de los más históricos que se encuentran ligados a la carrera televisiva de Marcelo Tinelli. Lo concreto es que su presente lo encuentra situado lejos de los medios.



“Yo lo veo siempre bien a Marcelo. A mí me gusta verlo fuera de lo que es el conductor que te está cargando”, comenzó diciendo el humorista en un móvil con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito.



“Es un gran conductor. El que es bueno no deja de serlo, en todo caso se supera. Me gusta verlo en este formato. Aparte es muy pintón. No sé qué hace. Se debe meter en heladeras especiales”, comentó.



Otros de los temas que abordó el actor fue el de la detención del Teto Medina, otro histórico de la carrera de Tinelli. Si bien no trabajaron juntos, el humorista mantiene un gran recuerdo sobre él.



“Yo no laburé con él, pero en Rosario le hicimos una cámara oculta con Pachu Peña que significó nuestra llegada a Buenos Aires. Fue como un padrino. Ojalá sea todo felicidad para él”, expresó Pablo.





Sobre los motivos de su alejamiento de la televisión, Granados habló de cómo cambiaron los tiempos, la forma de hacer contenidos y de las variadas plataformas disponibles que existen en la actualidad.



“No extraño. La tele ahora es un mundo de plataformas. El televisor sigue estando y ves todo. Podés usar tus tedes, Youtube o Netflix. ¿Trabajar ahí? Cuando encontrás algo que te queda cómodo, no lo hacés”, explicó.