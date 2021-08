Pachu Peña habló del sueño que le gustaría concretar con Pablo Granados

Pachu Peña saltó a la fama en la década de los '90 por sus grandes ocurrencias en la pantalla chica argentina. Es, sin lugar a dudas, uno de los humoristas más queridos y admirados del país. Si bien cuenta con una larga trayectoria artísticas, le gustaría incursionar en ciertos géneros que aún no ha abordado.

En una reciente entrevista radial con Marcela Coronel, el artista reveló: "Me encantaría un papel dramático. Hace poco hice un casting para una miniserie y el director quedó sorprendido. No sé si me lo dijo para quedar bien, no me llamaron. Un casting difícil porque con este encierro fue por zoom".

Pablo y Pachu

Y, acto segundo, habló de lo que le gustaría concretar con uno de sus compañeros de VideoMatch. "Mi sueño es estar con Pablo Granados en El marginal, somos dos presos rosarinos, tenemos nuestra celda de rosarinos con Novaresio, el cantante de Vilma Palma, Mario Guerci que haga el chico lindo, la cárcel vip", confesó.

Y agregó: "Con Pablo Granados sigo haciendo cosas para empresas. Hablamos mucho, estamos permanentemente en contacto. A Pablo le va muy bien con su Instagram, obvio que lo extraño, pero también a Pichu, Diego Korol, Yayo y Naza de Sin codificar. Les tenés mucho cariño, te acostumbrás a trabajar juntos".

Pablo Granados y Pachu Peña

Finalmente, cerró: "Soy una persona que voy día a día. De acá a 10 años me veo haciendo la cola en el banco Provincia para ir a buscar la jubilación, con un diario en la cabeza. No me muero por tener pantalla pero me gustaría seguir trabajando en eso. En producción, armando un equipo. O actuando en El marginal 15, no sé".