Acusaron a Barby Silenzi de ser un “desastre” como mamá: “Es repugnante porque…”

Hace un tiempo todo era armonía y se amaban y hoy... ¡se odian! Así de polar es la relación que mantiene Barby Silenzi con Valeria Aquino, una de las ex parejas de El Polaco y la mamá de la pequeña Alma, que en las últimas horas se descargó con todo contra la bailarina.

Es que Aquino, que hasta no hace mucho expresaba en sus redes la buena onda que circulaba con la ex participante de La Academia de ShowMatch, viene de desencantarse, y muy fuerte, con Silenzi. Principalmente, por el trato que, según ella, tiene para con su nena cada vez que visita al papá.

Valeria apuntó contra la morocha en una entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live, un ciclo en el que los invitados se sienten “como en casa” y suelen sorprender cuando prenden el ventilador. ¿Qué dijo la ex del rubio, esta vez? Recordemos que en febrero de 2021 ya había dicho pestes de Silenzi.

“Qué tema difícil, porque uno tiene que tener cintura para responder, yo soy una persona muy frontal y nunca les digo nada, a mí me gusta decir a la cara y eso no pasó, no volví a hablar y es mi decisión no hacerlo”, arrancó Aquino, cuando el periodista le preguntó por su conflicto con la mamá de Elena y Abril.

Si bien no profundizó en detalles sobre los problemas que las enfrentan, no tuvo drama en destrozar a la morocha con su fuerte apreciación. “A mí Barby me resulta chocante como mamá, repugnante, creer que haya hecho ciertas cosas porque soy mamá y amo a los chicos”, empezó.

Y después, puso primera: “Ya cuando no hay tacto con los chicos me hierve la sangre y salgo a querer matar a todo el mundo, pero hay que contenerse. No voy a ahondar sobre lo que pasó en su momento, la actualidad es que no tengo relación ni la voy a tener”.

“Como mamá, para mí es un desastre; ella fue un desastre con mi hija y le faltó el respeto. Yo siempre fui una mina de unir o de tratar de entender, cuando eso dejó de pasar, se perdió todo”, siguió. Finalmente, le pegó al cantante tropical: “Una puede hablar como mamá y puedo aceptar las disculpas, pero que mi ex pareja haga la vista gorda, no”.