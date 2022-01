Carmen Barbieri rompió en llanto al recordar a Santiago Bal el día de su cumpleaños

A principio de mes, Santiago Bal hubiera cumplido 86 años. Hoy, a más de dos años de su partida, Carmen Barbieri decidió homenajearlo en el programa que conduce en la pantalla chica y, como era de esperar, se emocionó hasta las lágrimas delante de las cámaras.

"Ay, Dios mío Santiago. Me seguís haciendo llorar. Lo que más me duele es ver esa carita de Fede cuando nos vio que nos abrazábamos a pesar de que ya estábamos separados", señaló la capocómica.

Y continuó: "Esa cara de Fede de que estaba sufriendo tanto porque Fede tuvo la suerte de vivir con nosotros. Él se fue de casa a los 18 años sin escuchar un grito, había discusiones pero eran sobre teatro. Nunca estuvimos en crisis, solamente un día él se fue y yo creí que me moría porque pensé que no podía seguir la vida sin él".

"Hoy cumpliría 86 años. Cuando se estaba yendo estaba muy buenito, muy calmo y se fue bien, tranquilo. Rodeado de amor, de sus hijos, de su hermano Coco", reconoció.

Carmen Barbieri y Santiago Bal

Además, en vivo, rememoró el durísimo momento que le tocó transitar antes de la muerte del actor. "Los hijos no me dejaron despedirlo, él estaba en coma farmacológico. Los hijos me reunieron los tres y me dijeron: 'Basta, no le pidas que salga adelante'. Mi hijo me dijo que lo dejara ir. Él quería quedarse pero su cuerpo ya no le respondía. Me cuesta dejar ir a la gente que quiero pero les hice caso porque ya no le daba más el cuerpo, ningún órgano le respondía", contó.