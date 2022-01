Lorena Maciel enfrenta un nuevo revés en su salud y habló sobre la operación que atravesará

La periodista Lorena Maciel habló sobre la operación que atravesará próximamente y se sinceró sobre las consecuencias del nuevo revés de salud que enfrenta por algunos problemas en sus cuerdas vocales.

La actriz será tratada por una displasia y aunque había sido intervenida el año pasado, Maciel sabía que había una chance de que el procedimiento tuviera que repetirse nuevamente.

En diálogo con Pía Shaw para LA NACION, Lorena Maciel detalló: “En los estudios se ve que me volvieron las manchitas a una de las cuerdas vocales que ya había sido tratada, por lo que esta vez la operación durará un poco más, y luego tendré que hacer reposo vocal. A mí me operaron el 23 de abril, después de haber pasado todo el 2020 trabajando, después de 4 horas de noticiero en pandemia, donde estuvimos trabajando con Guillermo Lobo sin faltar ni una vez, estuvimos recorriendo lugares... Llegué con la voz destrozada, pero yo creía que todo era producto del cansancio”.

Luego, Maciel remarcó un importante mensaje: “Esto es lo importante que quiero comunicar: si tenés una disfonía por más de dos semanas, es porque hay algún problema en las cuerdas vocales. De hecho a mi hijo Camilo, que estudia canto, lo hice ver, y en menor medida tiene lo mismo que tengo yo, que es una displasia de bajo grado. Son unas células malignas que hay que sacar, pero con mucho cuidado porque son muy chiquitas y te podés quedar sin voz”.

Lorena Maciel

Además, Lorena Maciel aclaró por qué eligió este mes para operarse, y cuál es la forma en la que se realiza el procedimiento. “Se hace vía láser y me voy a quedar sin voz. Yo le pedí al médico, para no estar ausente en la conducción, hacerlo en la época de las vacaciones y me autorizaron bajo la promesa de que me iba a cuidar, haciendo meditación y tratamiento de las cuerdas vocales. Así llegué a hoy, con el tanque en reserva. Me tendré que reinventar, pero va a estar todo bárbaro, estaré en contacto con todos por redes sociales… Y el 31 de enero vuelvo y seré soprano“, expresó la comunicadora con convicción.

Hacia mayo del año paasado, en diálogo con le mencionado medio, Lorena Maciel había dado detalles del origen de su malestar. “Empecé con una disfonía a finales del 2020, cuando nos aflojamos un poco después de la cuarentena más estricta. Fue muy parecido a lo que me pasó en 2004, cuando falleció Adolfo Castelo, yo estaba embarazada de mi segundo hijo y fue tan fuerte el impacto de su muerte que me quedé sin voz. Lo estaba reemplazando en Radio Mitre, en Mirá lo que te digo. A partir de ese momento mi voz nunca volvió a ser la misma, pero tampoco nunca hice educación de la voz, y es mi herramienta de trabajo. Hace poco tomé conciencia del fonotrauma que tengo y de que nunca me cuidé. Vivo gritando y tengo un tono de voz muy alto desde chica, Encontraron una displasia que no es mortal, pero hay que pelearla. No es cáncer, ni más grave que el nódulo que tengo en las glándulas tiroideas hace tiempo y que controlo todos los años. Me dijeron que si no fuera periodista, me operaban y sacaban todo, pero me quedaría sin voz y no se sabe con qué tipo de voz volvería. Fueron a buscar un daño en las cuerdas vocales y encontraron una displasia, pero fue a tiempo. Me gustaría decir que estoy curada pero no, voy a tener que convivir con esto, tal vez toda la vida”, reconocía.