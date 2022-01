La Tota Santillán contó la dramática muerte de su mamá: "Se enfermó de cáncer y no quise..."

En los últimos años la Tota Santillán fue noticia por escándalos y peleas familiares. Sin embargo, este 2022 muestra una nueva versión del emblemático conductor de programas de música tropical que hizo las paces con la madre de sus hijos, a quiénes volvió a ver después de mucho tiempo y se lo nota más animado.

Pero ese estado de ánimo cambia al recordar a su mamá, Azucena Matilde Ramírez, quien falleció hace un tiempo por culpa de la cruel enfermedad, hablar con Andrea Falcone por Jubilados TV (América TV, los domingos 9:00 horas).

“Mi mamá murió de un cáncer que lo detectaron en cuatro meses”, recuerda. “Yo no la quería ver”, reveló. “Yo tenía en ese momento a Mayonesa (un local bailable) en San Bernardo, recién estábamos terminando Pasión Tropical en canal 9 que ya eran los últimos programas. Nos estábamos quedando sin trabajo, me había accidentado el brazo. Había discutido con mi padre de lo cuál después me arrepentí porque los errores lo tenemos todos”, relató.

“Mi mamá a lo último me envió un mensaje al celular -que fue cuando me lo robaron-, yo tenía el audio de Rodrigo y el audio de mi mamá diciéndome ´Dani, estoy en casa, vení a verme te espero hasta el último día´”, recordó.

“Murió en el comedor de mi casa, me dijo ´¿Por qué lloras?´, Me abrazó y se fue. Mi amiga, mi madre, mi todo. Hubiese dado todo por seguir compartiendo con ella cosas lindas”, culminó con la voz visiblemente quebrada.

La Tota también mencionó a los clásicos “amigos del campeón”, aquellos que se aprovecharon de él en su esplendor. “Nunca perdí la esencia del barrio pero siempre estuvieron los amigos del campeón, muchos amigos del campeón. Lo tuve todo, no tuve nada”, comenta.

“Yo me di cuenta de los que te palmean la espalda, de los que no están. A veces la gente se te aleja por rodearte de gente tóxica, de gente chanta que dicen ser amigos”, reflexiona el animador que lo ejemplifica con una experiencia que sufrió hace muy poco.

“Te cuento lo que me pasó hace dos meses”, le dice a la conductora Andrea Falcone. “Yo tomo medicación, no puedo tomar vino y tomé una copa de vino y me hizo mal. Me dormí porque yo me levanto a las 7 de la mañana y ese amigo, yo estaba con otra persona, me fue a ver, me dejó tirado y se fue”, confiesa decepcionado.

“Cuando estuve en el Bailando y en el Cantando había mesas largas que yo pagaba de mi bolsillo, los que me han pagado una comida son amigos contados. Lo hablo con mi psicóloga, con mi psiquiatra, con los amigos poco que hay. Cuando tenes problemas la gente se te aleja, los que te quieren “ayudar” a veces quieren aprovecharse y desgarrarte”, concluye.