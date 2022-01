La categórica frase de Cristina Pérez sobre la posibilidad de renunciar al periodismo si se convierte en primera dama de Mendoza

Cristina Pérez está disfrutando de une excelente presente, tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras se prepara para su desembarco en Radio Rivadavia, la conductora deslizó en una entrevista una categórica frase sobre la posibilidad de ser la primera dama de Mendoza.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, la conductora de Telefe Noticias reveló: “Este momento de mi vida me trae algo que siempre deseé, pero había llegado a pensar que no se iba a dar tan fácilmente. Me refiero a tener tantas identificaciones con una persona, porque uno no elige de quién se enamora, y lo que me está pasando con Luis es que parecemos hechos en un montón de cosas el uno para el otro. Es el compañero perfecto para la vida”, enfatizó Cristina Pérez en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina al referirse a su romance con el diputado mendocino Luis Petri.

Luego, la periodista confesó que su relación con el funcionario local ha dado un importante paso: “Estamos conviviendo, pero es una convivencia un poco especial, porque es con aviones de por medio. Cuando él viene acá se queda en casa. Él ahora terminó su mandato como diputado y está comenzando su camino como gobernador de la provincia de Mendoza, así que lo más probable es que esté una semana acá y yo viaje dos fines de semana allá, así que va a ser un amor de ida y vuelta”.

Cristina Pérez y Luis Petri, en un casamiento en Mendoza.

Consultada sobre la posibilidad de resignar su carrera como periodista si Luis Petri resulta electo gobernador, Cristina Pérez aclaaró contundente: “Si es elegido gobernador, yo voy a seguir con mi carrera. El amor tiene que ser para acompañar. La vida a veces nos impone cosas raras a los periodistas y también a los políticos. Tenemos horarios rarísimos. No me pienso todavía como la primera dama de Mendoza. Él tiene todavía un camino importante por hacer. Si eso ocurriera, lo más importante va a ser, como siempre, acompañarse desde el amor, porque yo tengo una carrera que para mí es mi elección de vida, así como la política lo es para Luis. Y cuando hay amor, uno se acompaña en los caminos que elige. Eso lo aprendí; y el amor es el que abre los caminos. Cuando hay amor, no hay ‘no’; el amor se encarga de encontrar la forma de ecualizar los sonidos para que haya una sinfonía. Suena poético, pero es así”.

Cristina Pérez y Luis Petri, brindando en un viñedo mendocino.

Por otro lado, sobre su decisión de no ser madre, Cristina Pérez expresó: “Tomé muchas decisiones que no estaban dentro de las convenciones. A los 16 años iba a un colegio de monjas, empecé a trabajar en radio y me miraban con una cara rarísima. A los 18 años me fui de mi casa para venir a Buenos Aires. Siempre tuve clara una cosa: que era lo que yo quería ser y por qué quería luchar. Siempre sentí que si alguien me quería bien, no tenía derecho a pedir que dejara de ser yo en nombre de ese amor, porque eso no era quererme, era querer a otra que no era yo. Siempre defendí mi derecho a ser quien soy tanto en mis relaciones como en mis trabajos y en mis decisiones de vida. He tenido por lo menos dos rupturas en mi vida porque mi pareja de ese momento quería ser padre. Él tenía ese deseo y era totalmente lícito, de la misma manera que era lícito que yo no lo tuviera. Hubo un momento en el que una mujer era mirada como un monstruo si no quería ser mamá".

Sobre el mismo tema, la periodista agregó: "Entiendo que hay mujeres que viven la maternidad como lo que las define como mujeres y quizá sea difícil para ellas pensar que otras no creemos que sea la maternidad lo que nos defina o nos complete”.

Finalmente, en un momento de la entrevista Cristina Pérez aclaró cuál fue la relación que tuvo hace un tiempo con el actor Joaquín Furriel. “No fuimos novios. Fue una historia muy linda; tuvimos una relación muy linda, porque nos acercó el amor por el teatro. No llegamos a ser una pareja o a estar de novios, pero ocurrió que se enteraron de que habíamos salido un par de veces... Lo quiero mucho y lo admiro tremendamente a Joaquín, porque para mí es el mejor actor de obras clásicas que tenemos. Tengo un gran cariño y respeto por él”.