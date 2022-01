Abel Pintos compartió fotos leyendo y lo destruyeron por un particular detalle

Con casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Abel Pintos suele compartir algunas instancias de su vida profesional y personal a través de la red con sus fans. Sin embargo, esta vez el popular cantante subió unas fotos leyendo y lo destruyeron por un particular detalle.

Durante sus vacaciones, el Abel Pintos publicó una serie de postales en las que aparece leyendo el libro La novena casa, de la escritora israelí Leigh Bardugo. Pero las críticas no estuvieron dirgidas hacia el material de lectura, sino el hecho de que el artista aparece en las imágenes fumando un habano.

Abel Pintos y un posteo que causó polémica.

En una de las fotos, se lo puede ver a Abel Pintos rodeado del humo del cigarro que causó la discordia. Si bien el posteo cosechó más de 42.000 likes, los comentaarios se llenaron de observaciones negativas hacia el tabaco.

Abel Pintos envuelto en el humo de su habano.

"Tabaco no, por más cool que parezca. En ninguna de sus versiones", "No me defraudes", "Estás dando un mal ejemplo", "Cuidá los pulmones flaquito. Cigarro no. Que te queremos escuchar cantar toda la vida", "No fumes, que hace mal"; fueron algunos de los dardos que recibió Abel Pintos.

En cambio, otros usuarios quedaron sorprendidos por ver a Abel Pintos tan abrigado mientras en todo el país hay una ola de calor con altas temperaturas. "Por qué tan abrigado?", "¿La marca del aire acondicionado?, porque para que estés en pullover debe ser fabuloso"; fueron algunas de las observaciones de este grupo de internautas.