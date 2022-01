Las fotos retro que avergüenzan a Cande Tinelli en las redes

Cande Tinelli demostró cómo ha cambiado su look en estos últimos años. En este sentido, decidió compartir con sus más de 4 millones de seguidores de Instagram algunas fotos de su niñez y adolescencia. Incluso se animó a tirarle un palito a su padre, Marcelo Tinelli, por permitirle hacerse esos alocados cambios de looks.

Primero compartió una imagen suya de cuando tenía 4 años vestida de bailarina. Ahí Cande hizo un comentario sobre su sonrisa. "¿Risa falsa?", escribió junto a la imagen.

Luego, en una segunda imagen, se la puede ver con flequillo rollinga "Yo antes", comentó. En una tercera publicación se mostró adolescente con un indescifrable look: "Flogger? Emo? Qué caraja era?", se burló de sí misma. "Chicas me muero. ¿Cómo nadie me decía nada? Qué hdp vos Mica Tinelli", agregó, haciendo responsable al conductor.

Pero la influencer fue por más y sumó una foto junto a su hermana Mica, donde las dos tienen el pelo corto y particularmente Cande pareciera tener un batido al que ella denominó "casco". "Estoy llorando, no puedo más", reveló. Una vez más le recrimino al conductor: "Qué guacho @marcelotinelli que no nos decías nada".

Enterado de los comentarios, Tinelli se excusó: "Estaban divinas. Era el look que se usaba en esa época. Marcaban tendencia. Eran trendsetters", comentó.

"Chicos no supero la foto de la tía con la cartera, es muy fuerte. Aparte esa era una Balenciaga no trucha... truchísima, que le ponías un pucho al lado y estallaba...", expresó Cande para finalizar la galería de fotos viejas. "Y ese corte, qué belleza ese corte! No no no no, la piba juraba que tenía una Harley, una moto, porque es era un puto casco... un horror. ¿Cómo nadie me decía nada? ¡No entiendo!".