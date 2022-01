El llanto desconsolado de María Becerra en pleno show en Mar del Plata

María Becerra se presentó anoche en el festival de verano ATPark en Mar del Plata. La joven artista se encuentra en plena gira nacional presentando su último disco La Nena de Argentina. Fue en este contexto donde más de 4.000 fanáticos pudieron disfrutar de un show donde cantaron sus grandes éxitos virales.

Pero durante la velada tuvo lugar un emotivo momento mientras Becerra interpretaba la canción Episodios. "Y si me deja’, no vuelva’ ma’. Si no me quiere’, déjalo atra’. Estoy cansada de estos episodios en el que pasamo’ del amor al odio", dice parte del tema, lo que generó que no pudiera contener las lágrimas. "Ya no sé si es una relación. Si estamos bien o mal, igual hay discusión. Hoy casamiento, mañana separación. Esta mierda nos lleva a la destrucción...", no pudo seguir cantando.

Todos entendieron que esa letra le trajo recuerdos de su reciente y escandalosa separación de Rusher King, luego de que ella descubriera que el cantante la había engañado con la influencer Agustina Kogan.

Recordemos que en diciembre pasado la cantante acusó en las redes sociales a su novio, luego que descubriera conversaciones en el celular del rapero con la instagramer y modelo argentina.

La polémica se trasladó rápidamente a las redes, donde ambos artistas cruzaron duros mensajes. "Hijo de re mil put*, me acabas de cag* la autoestima", "Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho" y "Gil de mierd*, pedazo de garca", fueron algunos de los mensajes que le dedicó Becerra a Rusher desde su cuenta de Twitter.

Con el correr de los días el enfrentamiento fue bajando su nivel. A tal punto que Becerra pidió disculpas públicamente por su exabrupto tuitero. "Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!", escribió.

Pero cuando todo parecía haberse calmado entre la ex pareja, la cantante volvió a salir al cruce del trapero el pasado 19 de enero. "Okey, oficialmente te odio", expresó.