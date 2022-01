Consternación por la supuesta muerte de Mia Khalifa: qué se sabe

Los rumores sobre la muerte de Mia Khalifa acapararon las redes sociales y los principales medios de comunicación. La noticia se volvió viral luego que su página oficial de Facebook fue actualizada a "In memoriam". Este cambio que realiza la plataforma convierte las páginas de sus usuarios anunciando la muerte de ellos, invitando a despedirla con algún mensaje.

"Esperamos que este sea un espacio para que los amigos y familiares de Mia Khalifa puedan recordarlo(a) y rendirle homenaje", dicta la página oficial.

Esta modificación en su red social transformó el nombre de la reconocida actriz porno en tendencia. El último posteo que se encuentra en Facebook es de agosto, sumando más intriga a lo sucedido. De momento no hubo ningún tipo de aclaración oficial sobre el estado de salud de Khalifa.

Pero, en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 26 millones de seguidores, su actividad es mucho más reciente, lo que lleva algo de tranquilidad a sus seguidores. Su última foto publicada data del 18 de enero. Además, hasta hace 7 horas atrás hubo interacción de publicaciones en sus historias.

Su última publicación data del 18 de enero.

Hace tan solo 13 horas publicaba esta historia en su cuenta de Instagram.

Si se trata de un hackeo de su cuenta, no sería la primera vez que sucede. Recordemos que Mia debió salir a desmentir su muerte en 2020. En esa ocasión utilizó su Twitter para aclarar que seguía viva.

"Muy impactante.... Mia Khalifa se suicida. RIP #miakhalifa?", fue el mensaje que disparó los rumores aquella vez, a lo que ella respondió con humor: "Por favor, no creas que no estoy al tanto de cada uno de mis amigos que no han enviado flores de condolencia todavía."