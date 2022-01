Charly García anunció con alegría la noticia que muchos fanáticos esperaban

Este viernes, Charly García compartió con todos sus seguidores de Instagram la feliz noticia de que recibió el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. El músico anunció que ya tiene su tercera dosis con una foto donde se lo ve dentro del vehículo con el certificado de inoculación actualizado: "Gracias a toda la gente del Vacunatorio Pilar", escribió García y agregó un mensaje de concientización: "Vacunate".

El artista de 70 años fue inoculado en el centro ubicado en el kilómetro 46 del municipio de la zona norte del conurbano bonaerense. García arribó al centro de salud en un vehículo junto a uno de sus allegados y no se bajó del mismo para recibir la dosis. Con esta tercera dosis, Charly completó su esquema de vacunación.

En ocasión de su primera inoculación, el sitio oficial de Sputnik V celebró la noticia en sus redes sociales. "Charly García, músico compositor y figura popular argentina fue vacunado con Sputnik V. Les compartimos su magia", escribieron en inglés desde el laboratorio, agregando la canción "Hablando a tu corazón".

Recordemos que el pasado 23 de octubre, Charly festejó sus 70 años con un concierto histórico en el Centro Cultural Kirchner. Actualmente, el músico se encuentra grabando canciones que formarán parte de su esperado nuevo disco, el sucesor de Random (2017). "El disco que estoy haciendo ahora es completamente diferente al último. Está todo pensado, no hay una coma de más. Random me va más para el corazón. Me parece un disco amoroso, bueno. Era aleatorio, justamente. Éste quiero que sea riguroso", contó Charly en una entrevista con Rolling Stone.