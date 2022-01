Morena Rial descargó toda su furia contra una enigmática mujer

Morena Rial volvió a generar repercusiones en las redes sociales tras publicar una serie de furiosos mensajes contra una misteriosa mujer. Sin revelar a quién iban dirigidos, la mediática expresó con total vehemencia: "Me viene a bardear a mí, pobrecita. Seguí cog* por plata, mamu. Y que te sigan humillando", disparó.

"Por lo menos, yo le di algo y no le sirvo para una noche", finalizó la hija de Jorge Rial, sin sumar detalles de la identidad de la destinataria.

No es la primera vez que Morena dispara con enigmáticos mensajes en las redes. En la madrugada del 26 de diciembre, expresó estar cansada de las mentiras, pero no dio mayores detalles de lo ocurrido.

"Tengo una bronca. La gente miente tanto", comenzó diciendo la mediática pasadas las 2 de la mañana. "No sé cómo les da la cara para mentir así, hermano no soy boluda", agregó furiosa. "Me voy a ir de joda y al pingo todo", finalizó.

Recordemos que la joven relató en infinidad de oportunidades las consecuencias del bullying que sufrió toda su vida por su cuerpo. Hace un tiempo que tomó la decisión de mejorar, de encontrar tratamientos para optimizar su salud.

En este sentido, More viene compartiendo fotos de las diversas cirugías estéticas que se sometió en los últimos años. Tras el primer bypass gástrico, que le permitió bajar de peso, se ha sometido a varios tratamientos para disminuir la panza, la cintura, afinar las piernas, retocar la cola y hasta los pómulos. Lejos de ocultar las prácticas, la joven las comparte con total naturalidad en sus redes sociales.