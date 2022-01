La denuncia de un reconocido artista internacional que pone en jaque a Spotify

Neil Young cumplió con su amenaza y decidió retirar su música de Spotify. El mítico músico canadiense había advertido que tomaría esta decisión si no se retiraba el podcast "The Joe Rogan Experience", en el que entre otras cosas recomienda no vacunarse contra el coronavirus. "Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos", había comentado como ultimátum en los últimos días.

Este miércoles el propio artista compartió un mensaje en su página web. "Spotify se ha convertido en el hogar de peligrosa desinformación sobre la covid. Mentiras vendidas por dinero", denunció Young, que animó a otros músicos a seguir sus pasos.

Además, Young agradeció a Warner, su compañía discográfica, por apoyar su decisión a pesar de las importantes pérdidas económicas que le supondrá, ya que Spotify representa el 60% de los ingresos por streaming que genera su catálogo.

Tras las repercusiones de la noticia, un portavoz de la empresa comentó a varios medios norteamericanos: "Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify, pero esperamos poder darle la bienvenida de vuelta pronto".

Joe Rogan.

La empresa defendió que tiene la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre "la seguridad de los oyentes y la libertad de los creadores" y recordó que desde el inicio de la pandemia ha retirado más de 20.000 episodios de podcasts relacionados con la covid-19 en cumplimiento de sus normas de contenido.

Recordemos que el podcast de la discordia pertenece a Joe Rogan, quien firmó un contrato en 2020 con Spotify por 100 millones de dólares, y ha sido criticado por promover teorías de la conspiración sobre el coronavirus y alentar a no vacunarse.