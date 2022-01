Famosa conductora le declaró su amor a Tomás Fonzi

Tomás Fonzi viene creciendo en popularidad con cada nueva emisión de Masterchef Celebrity. El actor se sumó al exitoso reality culinario de Telefe y se ha transformado en uno de los grandes candidatos en ganar el certamen. Además, las redes sociales se inundan de comentarios en cada emisión, haciendo referencia a su carisma, talento y belleza.

Pero la que sorprendió a todos al revelar su amor por el joven galán fue Mariana Diarco. La conductora de Crónica TV no dudó en expresar lo que siente cada vez que mira el reality de cocina. Tengo un 'crush' con Tomás", escribió en sus historias.

Recordemos que Diarco alcanzó popularidad mediática durante su relación con el cantante El Dipy. Luego protagonizó algunos escándalos con su ex, sobre todo en redes sociales, y hasta hubo acusaciones de violencia. Actualmente, se desempeña como conductora en Siempre Noticia por la pantalla de Crónica TV.

Recordemos que la semana pasada, Diarco volvió a ser noticia luego de que tomara la decisión de renunciar a la conducción en Crónica TV luego de la polémica que desató Flavio Azzaro por sus dichos homofóbicos.

"No quiero dejar pasar mi opinión sobre la nota que se le hizo ayer a Flavio Azzaro en el segmento informativo del cual soy la conductora junto a Esteban Trebucq", comenzó expresando la conductora a través de su cuenta de Instagram.

"Opino que las disculpas de Azzaro fueron nefastas, que el contenido de la nota no tuvo ningún interés de aclarar lo que había sucedido, ni de pedir disculpas sinceras. Por ese motivo no estuve presente en la misma y por discrepancia con mi producción. Me solidarizo con todo el colectivo LGBTQ+ el cual siento que fue insultado de manera aberrante por Flavio Azzaro", agregó.

"Opinó firmemente que no deberían darle lugar a personas cómo él en los medios de comunicación, personas que reparten odio no deberían estar conduciendo un programa de televisión. Y para cerrar. Contarles que por este motivo y algunos más, me desvinculo y renunció oficialmente a Siempre Noticias, segmento informativo del que fui conductora por casi dos años. El 14 de febrero es mi último día en el programa. Gracias por entender y estar siempre", finalizó.