Se conocieron los entretelones de la escandalosa separación entre Flor Peña y Mariano Otero

Florencia Peña y Mariano Otero decidieron divorciarse en 2012 luego de 7 años de matrimonio. Del vínculo que se oficializó en una glamorosa celebración el 8 de diciembre de 2005, tuvieron dos hijos. Pero las cosas no terminaron bien entre ellos.

Ahora fue la propia actriz y conductora quien contó detalles de lo sucedido. "Yo me casé el Día de la Virgen y me fue como el cul*. No se los aconsejo, no sería el ejemplo porque la Virgen conmigo no empata mucho", comentó Flor con el humor que la caracteriza. Además, contó que la separación no fue en buenos términos, "Pesaba 46 kilos. Llegaba a casa y era otra. Te juro que deseé morir", reveló.

"Durante un tiempo tuve un acompañante terapéutico viviendo en casa. Tomaba Zoloft y Rivotril para poder salir a trabajar. La idea de que mis hijos crecieran con sus padres separados me torturó durante mucho tiempo. Mis viejos están casados hace 45 años. Me costó superar ese mandato. No encontraba modo de abrir mi corazón", explicó.

"Me dejó él. Ya no estaba bueno lo que éramos cuando estábamos juntos. No es fácil estar conmigo. No se bancaba mi modo extrovertido de encarar la popularidad y yo no podía torcer mi naturaleza. Mis hijos iban y venían con el andador en los estudios de televisión, pero con Mariano jamás pude compartir mi carrera. Éramos dos artistas con una relación muy intensa", agregó.

Cuando Peña comenzó su romance con Ramiro Ponce de León en 2017, su ex se presentó en la Justicia y le reclamó dinero. Florencia volvió a ser madre junto a su pareja de Felipe y Otero comenzó su romance con Rosario Ortega, la hija de Palito.

Apenas supo la actriz de la relación de su ex con Rosario Ortega, dijo con sinceridad: "A mí me pone muy feliz verlo a Otero feliz, porque yo lo quiero mucho. Lo único que le recriminé fue: ‘¿Por qué tan joven?”, recordó sobre su reacción ante la noticia. "Ella me encanta. Yo a los Ortega los amo. Así que me encanta", concluyó al respecto.