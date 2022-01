Larga ausencia de Darío Barassi: qué pasará con 100 Argentinos Dicen

Darío Barassi decidió aclarar en sus redes sociales cuándo volverá a estar al frente de 100 Argentinos Dicen. Desde diciembre el conductor se ausentó de su programa para tomarse unas merecidas vacaciones. Esta semana, fue Fede Bal quien se encargó de reemplazarlo.

"Tus vacaciones son muy merecidas, pero por favor volvé a 100 Argentinos Dicen", le comentó un usuario de Instagram al conductor, a lo cual Barassi respondió: "Todo el mundo me dice: 'Hijo de put* en este país con lo que cuesta el trabajo, no te podés tomar dos meses de vacaciones'. Obvio que no me puedo tomar dos meses de vacaciones, me fui dos semanas nada más, eh".

Luego, Darío explicó cuándo volverá al frente de su programa: "Yo ya volví a laburar, ya arranqué, nada más que estoy con dos laburos. Voy a arrancar con la serie y en el medio voy a seguir avanzando con algunos programas de 100 Argentinos Dicen, pero yo ya estoy acá laburando como soldado".

Recordemos que el remplazo de Bal por Barassi se dio después de dos semanas, ya que el hijo de Carmen Barbieri se contagió de coronavirus luego de las Fiestas de Fin de Año y Nazarena Di Serio tuvo que ocupar su lugar.

En ese momento, tras el el contagio de Bal y el accidente de Flor Jazmín Díaz, el conductor hizo fuertes declaraciones en su cuenta de Instagram: "Che, ¿qué está pasando con los amigos reemplazantes de 100 Argentinos? Uno con COVID-19, la otra tuvo un accidente en la ruta... Aflojen hermanos que yo estoy de vacaciones, no puedo volver. Cuídense la put* madre".