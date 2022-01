La frase lapidaria de Florencia Peña a Alejandra Maglietti: "Vos porque sos..."

Alejandra Maglietti reveló uno de sus tips infalibles a la hora de descubrir si alguno de sus candidatos le miente. Entre los recaudos que tomó la panelista de Bendita se encuentra tener una cuenta fake en Instagram para investigar sin ser descubierta.

"Soy jodida cuando me mienten. Tengo un montón de tips para detectar mentiras", aseguró en Bendita. "He hecho cosas que pueden rozar lo tóxico. Tengo una cuenta gusano en Instagram en donde investigo todo", agregó.

Tras las repercusiones de sus dichos, sumó algunos detalles durante una entrevista con Florencia Peña. "¿Es verdad que tenés una cuenta falsa en Instagram con la que investigás todos los detalles de potenciales parejas? ¿Stalkeas gente?", le consultó la conductora de Flor de equipo.

Sin vueltas, Maglietti admitió: "¡Claro que sí! ¿¡Quién no tiene una cuenta falsa!? Yo le digo la cuenta gusano". "Yo no tengo", retrucó la conductora.

"Yo le digo cuenta gusano porque es la cuenta que nadie sabe que es tuya. Es para chusmear la vida de otro", detalló la rubia. Luego de esto, Peña le consultó por qué no espiaba directamente desde su propia cuenta. "Te ven. Aparecés en la historia. Y cuando tenés la cuenta verificada, aparecés arriba. Cuando uno sube una historia, mira quién se la ve. Yo miro", admitió. "Vos porque sos pirata. Los piratas reconocen piratas", le comentó Peña, generando la risa de todos los presentes.

Recordemos que Maglietti no volvió a blanquear luego de separarse en 2019 del jugador Jonás Gutiérrez. En este sentido, sumó otro de sus estrategias para descubrir si alguno de sus posibles candidatos le miente. "No hago emboscadas. Pero una clásica es darle algo para que me lo guarde, un artículo femenino. No hay forma de que se lo lleve a su casa si está mintiendo. Por ejemplo, le doy una prenda femenina", expresó Maglietti, hace tiempo atrás en Cortá por Lozano.