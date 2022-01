Alejandro Fantino anunció que nuevamente tiene coronavirus y le hizo un especial pedido sus seguidores

A través de un video en sus redes sociales, Alejandro Fantino anunció que tiene nuevamente coronavirus, tras haber cursado laa enfermedad el año pasado. Además, el conductor de Intrusos le hizo un especial pedido a sus seguidores.

"Gente querida... bueno soy un PCR andante, lo notarán en la voz. Me dio positivo mi PCR, me llegó hace un ratito. Me empecé a sentir medio congestionado las primeras horas de ayer, es mi único síntoma, pero por las dudas me hisopé y me dio positivo", explicó Alejandro Fantino a través de sus historias de Instagram.

Luego detalló: "Estoy acá en casa, aislado, guardado, [y] es lo único que siento: la voz tomada y espero seguir así si Dios quiere, toco madera, así la transitaré. Lo mismo le deseo si alguno la está pasando, que sea sin ningún tipo de complicación y en total paz".

Finalmente, tras comentar que deberá permanecer en su casa durante una semana, Alejandro Fantino pidió a sus fans en la red que lo esperen hasta el lunes próximo en Intratables (América), y les solicitó que acompañen a su colega a cargo del programa de actualidad y debate político.

"Les mando un abrazo, se los quería contar... en la semana voy a estar en casa leyendo, viendo series, películas y descansando un poco mi cabeza con Brigada A (refiriéndose a la remera que llevaba puesta). Lo mejor para todos ustedes, buen domingo y el otro lunes los veo en Intratables... banquen con todo a Paulo (Vilouta)".

De hecho, en la edición del fin de semana de Intratables, Paulo Vilouta le envió un afectuoso saludo a Alejandro Fatino y le deseó una pronta recuperación.