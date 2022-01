Por qué Rodrigo de la Serna tiene que ver en el odio de Érica Rivas y Guillermo Francella

La sitcom Casados con hijos sorprendió en Argentina, la remake de la comedia norteamericana causó un cimbronazo impresionante, al punto que ya transcurrieron muchísimos años y continúa al aire con muy buenas mediciones. Ya se transformó en un clásico, un éxito imbatible.

El arraigo del público con esa trama, con esos personajes, abrió el campo para trasladar la historia al teatro. Una idea que se planificó y se concretó para el 2020. Lamentablemente, la irrupción de la pandemia impidió el desarrollo de la puesta.

Pero en todo ese contexto, explotó la baja intempestiva de Érica Rivas. Cientos de teorías rondaron respecto a los motivos para la ausencia de la prestigiosa actriz. En los últimos días, la artista reveló lo que sucedió y contó: “Le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto".

Estas declaraciones reactivaron las investigaciones y se recrudeció todo el entramado. Así se posicionó a Guillermo Francella como uno de los responsables de la baja de Érica y sobre todo surgió en escena por primera vez la intervención de Rodrigo de la Serna.

¿Qué tiene que ver el hombre de La casa de papel? Resulta extraño entrelazar a Rodrigo con una supuesta falta de empatía entre Rivas y Francella. No obstante, en Intrusos sacaron a la luz un rumor de antaño, que se remonta a más de dos décadas atrás.

El cronista Gonzalo Vázquez tomó la palabra en el ciclo de América y se lanzó a relatar el verdadero origen del odio entre Érica y Guillermo: “A mi lo que me dicen, más allá de no haber arreglado el número, más allá del porcentaje, es la siguiente frase que a mi me impactó: ´Erica hizo esto porque se la tenía jurada a Francella hace más de 20 años´”.

Así, el periodista aportó más detalles del conflicto: “Hace más de 20 años Érica era pareja de Rodrigo de la Serna, y en ese momento, él tuvo una escena en donde fue probado por Guillermo Francella y el actor no lo quiso en el elenco”.

Parece que ese rechazo, esa negativa de Francella de aceptar en un proyecto a Rodrigo provocó que Rivas guardara en su fuero interno el deseo de una especie de venganza. Vázquez señaló: “Desde ese día, Erica fue contundente cuando declaró sobre y contra Francella. Cuando se la pudo cobrar, se la cobró”.