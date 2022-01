El Tucu López fue sorprendido robándose un pallet y lo tuvo que devolver: qué hizo Sabrina Rojas

El Tucu López y Sabrina Rojas atraviesan un momento espectacular, con todas las sensaciones maravillosas de este enamoramiento que surgió hace seis meses, que explotó en sus entrañas y los estimuló a construir una pareja muy mediatizada.

Los famosos se muestran felices, inundan sus redes sociales con situaciones cotidianas muy divertidas, y también amorosas. Así se exhiben a pleno, prácticamente todos los días postean circunstancias de la convivencia, de los momentos compartidos.

Ahora no solo caminan juntos en el plano personal, sino que también protagonizan un ciclo de América, los fines de semana, que los tiene en la conducción compartida en ese formato denominado Emparejados, en el que se divierten al aire con mucha complicidad.

En las últimas horas, Sabrina y López viajaron a la costa atlántica, en ese raid, el locutor sintió la necesidad de aprovechar lo que divisó en la vía pública, detuvo el auto, se bajó, analizó el panorama y decidió que le sería muy útil cargar en su vehículo un pallet de madera.

Sí, el Tucu intentó robarse esas maderas, a partir de su afición por la carpintería, una actividad que lo seduce y en la que se mueve como pez en el aguad Claro que no se imaginó que ese producto disponía de un dueño y de una funcionalidad en esa vereda.

Rojas filmó todo el episodio y relató paso a paso los acontecimientos. “Siempre ciruja, nunca inciruja. El carpintero madera que ve, madera que levanta porque él todo lo recicla”, contó la modelo en su cuenta de Instagram, mientras grababa el video.

“¿Hay algo más que puedas rescatar?”, le exclamó a su novio. A lo que el Tucu respondió: “Acá adentro hay algo espectacular”. En ese interín se produjo un encontronazo con los albañiles que trabajaban en la obra de construcción de una casa.

Así, Sabrina lo dejó expuesto: “Resulta que, sin saberlo, estaba choreando a unos laburantes”. Mientras se escucha a un trabajador detallar: “Lo están usando para poder tirar los desperdicios en el volquete”.

El actor se tomó con gracia el momento, ofreció sus disculpas y se dedicó a reubicar el pallet en el lugar indicado. Su novia le gritó desde el auto: “No estaba tirada. Tenía dueño, ¿entendés? Dejá de chorear tucuman”.

Lejos de aminorar o achicarse, López detectó que en el volquete se encontraba otras tiras de madera y se tiró de cabeza y narró: “Pero pará, no me voy con las manos vacías”. Para cerrar el episodio, Sabrina reflexionó: “Ay, mi dios. Así es mi vida con él. Se tira de cabeza a cualquier madera que ve. Preguntá por las dudas. No se puede salir con vos a ningún lado”.