Trágico final para el hijo de 26 años de Regina King

Regina King impactó a todos sus seguidores en las redes sociales al comunicar una noticia devastadora. Ian Alexander Jr., su único hijo, tomó la drástica decisión de quitarse la vida. El joven de tan solo 26 años transitaba por una fuerte depresión.

"Nuestra familia está devastada en lo más profundo por la pérdida de Ian", expresó la actriz en un comunicado de prensa enviado a diversos medios de comunicación. "Él es una luz tan brillante que se preocupaba tan profundamente por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide una consideración respetuosa durante este momento privado. Gracias".

Tras separarse en 2007 del padre de Ian, el productor discográfico Ian Alexander Sr., King admitió que ser madre soltera no era tarea fácil. "No sabes lo que es el amor incondicional. Puedes decir que sí, pero si no tienes un hijo, no sabes lo que es", explicó luego de confirmarse el divorcio tras nueve años de matrimonio.

El joven trabajaba como DJ y seguía los pasos de su padre en la industria. Madre e hijo estaban muy unidos. Con motivo del cumpleaños número 50 cumpleaños de Regina, su hijo le dedicó emotivas palabras: "Tenerte como madre es el mejor regalo que podría pedir. Ser todo lo qeu tu eres y al mismo tiempo tener tiempo para estar ahí, quererme y apoyarme incondicionalmente es realmente admirable".

Regina King nació en Ohio en 1971. Debutó en televisión en 1985 y en el cine en 1991. Fue el comienzo de una exitosa carrera en la que también ha trabajado como directora, consiguiendo la nominación al Globo de Oro con la primera película que dirigió, One Night in Miami.