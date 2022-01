Rodrigo Lussich apuntó contra los Montaner por el contrato prenupcial que firmó Stefi Roitman: "No le van a dar nada..."

Rodrigo Lussich sigue al frente de uno de los programas de chimentos más relevantes de la televisión argentina, y en una de sus últimas emisiones se volvió a hablar sobre el casamiento entre Stefi Roitman y Ricky Montaner.

En referencia a este hecho, el periodista lanzó un lapidario comentario sobre el posible contrato prenupcial que habría firmado la mujer del músico. “Mi fuente fiable estaba espalda con espalda con ella y la escuchó a Stefi Roitman decirle a la madre que tenía que firmar un contrato prenupcial y la misma le respondió que lo haga porque son parte de las cosas que habló con esta gente”, afirmó.

En continuación con esta temática, las panelistas también dieron su opinión al respecto. En primera instancia, Paula Varela manifestó: “¿Por qué está mal firmar un contrato prenupcial? Si yo no me caso por la plata, por lo que tiene, por el edificio. Yo me caso por el amor”.

El comentario de su compañera generó un gran debate en el estudio, y debido a esto Virginia Gallardo comentó: “Yo entiendo que los dos tienen lo suyo y no lo generaron juntos, lo entiendo. Gracias a Dios, en este caso puntual, por esa relación a ella se le abrieron mil puertas, o sea que va a tener muchos más trabajos que los que hubiera tenido si no se hubiera casado”.

Rodrigo Lussich, furioso por la decisión de la familia Montaner ante una prueba de amor, sentenció: “Se casan afuera para firmar el contrato prenupcial porque acá no había, y esta gente no le va a dar nada el día de mañana”.

Cabe recordar que Stefi Roitman y Ricky Montaner dieron “el si” el pasado 8 de Enero en Exaltación de la Cruz, con una multitudinaria celebración junto a amigos, familiares y grandes figuras de la música.

Dicha unión civil generó infinidades de polémicas a raíz de las palabras previas por parte de Ricardo Montaner. Pero esto no fue todo, sino que tras el festejo aparecieron rumores de un posible contrato que firmó Roitman antes de contraer matrimonio.

Las distintas versiones se convirtieron en realidad y provocó furia en el mundo mediático, quienes salieron en defensa de la actriz y toda su familia, por la incomodidad y la presión que provoca tener que poner un sello y así lograr la confianza de la familia de su esposo.