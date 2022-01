La foto retro de Pampita en sus inicios como modelo que es furor en las redes

Pampita sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una foto retro de sus inicios como modelo. La imagen es de 1995, año en que se consagró como "La chica más linda de La Pampa". A partir de allí, decidió radicarse en Buenos Aires para comenzar su carrera en el mundo de las pasarelas.

"Gracias por este recuerdo", expresó la conductora. En la fotografía se la puede ver luciendo una malla enteriza roja. Lo que llamó la atención de muchos de sus fanáticos fue que todavía no había surgido su nombre artístico, y es por eso que en la publicación la mencionan como Ana Carolina Ardohain.

Fue en 2001 que nació su apodo cuando le propusieron ser tapa de la revista Gente. Fue en ese momento que Gabriela Cociffi, directora de la publicación de Atlántida, se le ocurrió la idea. "Si es para salir en tapa, poneme el nombre que quieras", le habría dicho la modelo. "Era raro porque en La Pampa no me decían Pampita", se sinceró, pero no dejó pasar la oportunidad y dos décadas más tarde aún conserva aquel nombre.

Recordemos que Pampita ya tiene todo listo para desembarcar en la pantalla de El Trece con su nuevo programa. La modelo y conductora estará al frente de El hotel de los famosos. El reality que juntará a 16 famosos para que convivan encerrados en un hotel, debutará en el canal del solcito el próximo lunes 28 de febrero.

Si bien se barajaron muchos nombres, hasta ahora las figuras más cercanas a aceptar la propuesta son Karina Jelinek, Silvina Luna, Rodrigo Noya, Milita Bora, Lucas Spadafora, Majo Martino, Mario Guerci, Leo García y Alex Caniggia.