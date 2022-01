La doble de Wanda Nara que impactó a todos en Bienvenidos a bordo

Bienvenidos a bordo continúa generando furor en las redes sociales con su divertido bloque de "los parecidos". Allí, diversas personas se presentan en el programa para que adivinen a qué famoso se parece. En la emisión de este viernes, Laurita Fernández, quien se encuentra reemplazando en la conducción a Guido Kaczka, se sorprendió con una de las participantes.

Una joven llamada Natalia ingresó al estudio. "A ver... ¿hay alguna cara que vos digas ‘soy igual’?", indagó la conductora para dar algún tipo de ayuda a las azafatas del programa. "Ay, yo ya la saqué, sí, ya la tengo me parece", afirmó Laurita.

"Sí o sí, Evangelina Anderson", arriesgó Franchesca Cestaro. Entonces, la joven negó que se tratara de la modelo. "¿Puede ser Graciela Alfano de joven?", preguntó Valentina Retamales, y una vez más la concursante lo negó.

"Es que la que yo digo… ¿estuviste en los portales de todo el país hace poco? ¿Te volvieron loca?", expresó la conductora, en clara referencia a Wanda Nara. "Pasaste una crisis.... ¿Y te gustan las carteras, las joya, los zapatos? Tu vestidor es gigante y tenés todos hijos hermosos", agregó Laurita.

"¿Sos Wanda?", se arriesgó, y la participante lo afirmó. "¡Es Wanda Nara! No pude hacerlo muy largo porque puso la cara, y es Wanda. ¡Es igual! ¿No te lo dicen?", le preguntó Laurita. "Sí, me cargan mucho. Entro a un lugar y me dicen: ‘Che Wanda, ¿dónde dejaste a Icardi?’", confesó Natalia.