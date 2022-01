Jean Pierre Noher cargó durísimo contra los antivacunas: “Me parece nazi lo que…”

El escándalo mundial del tenista Novak Djokovic en Australia demostró que el mundo se divide ferozmente entre los pro vacunas y los antivacunas. Quién se expresó al respecto no fue otro que Jean Pierre Noher, que en una entrevista en Jubilados TV (se puede ver por América TV, los domingos por la mañana) sorprendió con una fuerte afirmación: “Me parece nazi lo de los antivacunas”.

El actor que personificó a Guillermo Coppola en la serie “Maradona: sueño bendito” y recientemente al ex Presiente fallecido Fernando De La Rúa en “Diciembre 2001” no teme dar su visión político-social de una de las grietas más grandes que abrió la pandemia de coronavirus.

“Estuve leyendo en un sitio francés para entender a los antivacunas, son personas también, no sé. Uno los ve como una locura en el mundo. Ellos están convencidos”, dice incrédulo el actor en charla con la conductora Andrea Falcone.

“Lo que está difícil es cuando se está cuestionando el tema de la libertad. Ellos –los antivacunas- sienten que le coartan la libertad y yo lo que siento es que si estoy vacunado soy más libre, es como una contradicción”, les recrimina el actor.

“Ellos hablan del pase sanitario, la libreta sanitaria, no sé cómo se llama. Libreta sanitaria se llamaba cuando nos anotaban y nos vacunaban. Yo me acuerdo una libretita naranja dónde anotaban las vacunas que tenías y te la pedían en el colegio. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso”, resalta.

“Pero a los antivacunas les parece un horror les parece nazi, a ver si me entendes y a mí me parece nazi lo que ellos hacen”, sentenció.

Si bien Falcone aclaró que lo mejor es persuadir mediante la información, Jean Pierre no dejó de sentirse perjudicado por la conducta de los antivacunas al comentar: “Como vos decís hay que tratar de convivir con todas las opiniones pero nos perjudican mucho que no se vacunen. Si hay un 20% de la población que no se vacuna es muchísimo y así va a hacer cada vez más lenta la forma de zafar de la pandemia”.

“Yo soy un neófito, no soy ni médico ni infectologo”, destacó el actor. "Me gusta escuchar y tratar de entender” agregó y luego dio un ejemplo para apoyar su argumento: “Alemania está sufriendo enormemente por los antivacunas y no saben ya que hacer”.