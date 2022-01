A horas de confirmar el noviazgo, Chano dejó a su joven novia y ella filtró tremendos mensajes

La noticia cayó como una bomba. A días de haber confirmado la relación de pareja que venían teniendo desde hace unos meses (en los que en el medio se filtró Natalie Pérez), Chano y su bella novia marplatense dijeron basta.

Nadie tiene muy en claro lo que pasó. Pero lo cierto es que el amor le duró muy poco al cantante y que su relación con Sofía Santos llegó a su fin a días de haber blanqueado que estaban juntos por medio de las redes sociales.

Hace meses que se escuchó un rumor que vinculaba a Chano con Natalie Pérez (ella nunca lo negó y él mucho menos). De hecho, en una entrevista con un medio del norte del país, cuando fue de gira de promoción, el ex vocalista de Tan Biónica dijo "Natalie es muchas cosas", cuando le consultaron acerca del vínculo que mantenía.

En medio de eso salieron suposiciones acerca de que Charpentier jugaba a las dos puntas: Natalie Pérez, por un lado; y la modelo Sofía Santos, por el otro. Ella, marplatense de nacimiento, se hizo conocida en Tik Tok por parecerse a Tini Stoessel y responder a las críticas cuando le decían que se había realizado cirugías.

A los días de haber circulado todo, Natalie compartió una foto con una remera que decía: "Yo no soy segunda opción de nadie". Y boom. Todo indicaba que se terminó.

Y con eso confirmó que Chano estaba en un mal juego de corazones rotos. Los rumores con ambas fueron desapareciendo poco a poco. Hasta que hace tan solo unos días Sofía subió un video que decía: "Extraño a mi novio".

Todos le comentaron acerca de Chano y no le quedó otra que blanquearlo, así que el cantante publicó la primera foto junto a ella y un enorme corazón rojo. Ahora bien, al parecer el oficializar su relación fue más una mufa que una buena acción porque Sofía no para de compartir indirectas en redes.

Hace algunos días que Santos comparte mensajes en su cuenta privada de Twitter, donde deja muy mal parado al músico: "No lucharé por amor si no me encuentras a mitad de camino", "Wow, baldazo de agua fría. Si sienten algo raro, es porque algo raro hay. Siempre", fueron algunos de los mensajes. Qué feo momento. ¿Fin?