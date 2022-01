Felipe Fort, el hijo del chocolatero más querido, reveló los ambiciosos planes que tiene a futuro

Al igual que su progenitor, Felipe Fort busca instalarse en Miami para llevar una excéntrica vida. Con tan sólo 17 años, el hermano de Martita e hijo del querido Ricardo Fort, sabe muy bien lo que quiere para su futuro y no dudo en compartirlo con sus miles de seguidores en Instagram.

El joven suele mantener un contacto fluido con sus admiradores y con frecuencia les permite que le realicen todo tipo de preguntas. Así es como, luego de compartir unas imágenes de un fabuloso edificio, un internauta le consulto: "¿Ese penthouse es tuyo ya?".

Felipe Fort en Miami

Él no dudo y respondió: "No, no es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a esto y más".

El inmueble, tal como informó el agente inmobiliario Gabriel Rydz, posee un grandísimo vestidor en el que entran aproximadamente más de mil pares de zapatos. Algo que, para el padre del joven hubiera sido un verdadero sueño ya que era un gran amante del calzado y las prendas llamativas.

Leyenda

Además, al ser consultado sobre sus planes para este año, Felipe contó que pronto se mudará a los Estados Unidos para iniciar una vida profesional allí. "Tengo pensadas muchas cosas, una de esas es trabajar en bienes raíces. Acá hay trabajo en todos lados, literal", indicó en sus redes.