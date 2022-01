Érica Rivas apuntó sin filtros contra Casados con hijos: “Me echaron porque soy un…”

Pasaron casi dos años y una pandemia en el medio desde que los productores de Casados con hijos la desvincularon de la obra, sin embargo, Érica Rivas todavía no lo puede superar. El tema aún le duele muy hondo, más que nada por cómo se dio su salida, que no fue por motu propio.

"Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado. Mirá lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres".

Eso decía la actriz en abril de 2021 a Página 12, cuando señaló a Guillermo Francella -director de la obra- y a los guionistas, Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón como los responsables de su salida.

Y ahora, en su paso por el ciclo de entrevistas Caja Negra, de Filo News, la protagonista de El prófugo volvió sobre esa dolorosa piedra en el zapato que no puede olvidar, por las ganas que tenía de ser parte de la obra, que finalmente nunca llegó a estrenarse.

“Re quería hacerlo. Casi soy la única que estuve siempre feliz con mi personaje y orgullosa también”, aseguró Rivas a Julio Leiva sobre María Elena Fuseneco, un papel que disfrutaba mucho y al que quería seguir poniéndole el cuerpo, actualizándolo a la época.

Érica todo el tiempo habló en presente sobre este tema: "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar, re. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer, como actriz y como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”.

“¿Es un tema terminado?”, quiso saber el periodista, a lo que ella contestó desde el impacto emocional que sufrió y que sigue vigente. "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles, es feo. Creo que no se debe mandar nunca un mail privad”, señaló.

"Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. La gente necesite que yo explique, pero la verdad es que me echaron por romper las pelotas, porque soy un grano en el orto”, lanzó, sin filtros.

Y la talentosa actriz cerró: “Me encantaría poder decir ´ya está´, pero ahora me duele, me duele mucho. Lo que sí puedo decir es que yo traté, un montón”.