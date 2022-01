Alejandra Maglietti reveló cuál es su disfraz favorito en la intimidad: "Tengo varios de..."

Alejandra Maglietti estuvo como invitada al diván de “Cortá por Lozano” y no tuvo ni un gramo de timidez al momento de responder preguntas sobre situaciones de su intimidad y lanzó fuertes palabras que dejaron boquiabiertos a todo el estudio de Telefe.

Verónica Lozano empezó muy tranquila la entrevista, preguntándole a la blonda si le gusta disfrazarse en momentos íntimos. “Me siento un poco rara, pero si me tengo que disfrazar es de Harley Quinn. Tengo como una obsesión con ese personaje y tengo varios trajes. Tengo el bate también”, confesó Maglietti.

Pero eso no fue todo, la abogada también manifestó su interés musical por el trap para “hacerse la joven” y que se enfurece demasiado cuando le mienten. En cuanto a esta temática dio a conocer una lista de tips que ayudan a detectar cuando una pareja no te dice la verdad.

“He hecho cosas que pueden rozar lo tóxico para saber, cosa que no habla muy bien de mí. Tengo una cuenta gusano donde investigo todo. Juariu se queda súper corta porque yo te descubro hasta la exnovia que tenías a los 12 años”, aseguró la ex pareja del futbolista Jonas Gutiérrez.

Sin querer salir de este tema y pícara, continuó: "No hago emboscadas. Pero una clásica es darle algo para que me lo guarde, un artículo femenino. No hay forma de que se lo lleve a su casa si está mintiendo. Por ejemplo, le doy una prenda femenina".

Así mismo, la panelista del programa Juariu, y ex compañera de "Bendita", la definió a Maglietti como “buena compañera, hermosa por todos lados”, lo que la hizo sonrojar a la abogada y permitió darle un fin al cuestionario.

Alejandra Maglietti estuvo en pareja con Jonás Gutiérrez durante varios años, donde juntos atravesaron el duro momento que vivió el futbolista a raíz del cáncer. Con mucho dolor anunciaron su separación en el 2019 y desde ese momento no se supo más nada sobre la vida amorosa de la panelista de Beto Casella.

La abogada disfruta de su presente como periodista de espectáculos y se muestra muy feliz en su cuenta de Instagram, mediante el posteo de fotos que dejan boquiabiertos a más de un seguidor de la blonda.