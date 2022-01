La confesión de Cristina Pérez sobre su futura competencia con Jorge Lanata

El nuevo año asoma con gran movimiento de figuras en los medios, y una de las conductoras más importantes que rubricó un gran pase es Cristina Pérez, quien renunció a radio Mitre para hacerse cargo de la segunda mañana de Rivadavia en horario de 9 a 12. A poco tiempo de desembarcar en la mencionada emisora, la periodista hizo una confesión sobre su nuevo destino en los medios y la futura competencia con Jorge Lanata.

En los últimos días, desde Rivadavia habían dado indicios de la incorporación de Cristina Pérez con una llamativa campaña relacionada con Cristina Fernández de Kirchner. El lunes 31 de enero se producirá el debut de la conductora en nuevo aire acompañada con un gran equipo de profesionales.

Sobre la competencia por la audiencia que tendrá con Jorge Lanata, quien ocupa el mismo horaio en Mitre, Pérez ironizó: “Tendrá a otra Cristina enfrente. Estoy en el momento más soñado de mi carrera y tengo ganas de estar en la trinchera”.

Cristina Pérez.

Además, en diálogo con Cecilia Martínez de LA NACION, Cristina Pérez confesó: "Es momento de un periodismo desafiante, sin miedo. A mí me gusta hacerlo así. La gente me conoce y quiero que el programa también vaya de frente. Quiero ganar y que la radio gane. La gente sabe que no tengo pelos en la lengua. Voy a llevar editoriales fuertes a la mañana, un horario más punzante, de barricada."

Al profundizar los detalles sobre su competencia con Jorge Lanata, Cristina Pérez remarcó: "Voy a construir mi talla tratando de estar a la altura de un gran periodista como lo es él y creo que no hay nada mejor que admirar al competidor para jugar más bonito. Tengo muy buena relación con todos los periodistas que son parte de la radio y una enorme sintonía. Jugamos de memoria con algunos de ellos: con Jony Viale nos queremos mucho y voy a tener pases con Pablo Rossi, que estaba en Mitre. Mi sensación es que hay una continuidad súperarmónica en nuestros perfiles. Él es un gran periodista, un orfebre de la palabra, un buen editorialista, me parece que va a hacer una mañana elegante y filosa, y yo quiero seguir con esa idea de poder hacer buen periodismo pero también de estar con el registro de la gente y poder ofrecer las mejores entrevistas, las miradas más originales, y jugarnos".

De esta manera, Cristina Pérez comienza un gran año en su carrera, que se extiende también a lo personal, ya que recientemente sorprendió a todos con una gran confesión íntima frente a cámaras sobre su romance con el diputado mendocino Luis Petri.