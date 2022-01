Tenso momento: desconocido irrumpe en la casa de Araceli González y acaba detenido

Araceli González protagonizó un momento de suma tensión luego que un desconocido intentara ingresar a su casa sin su consentimiento. Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia actriz quien dio detalles en sus redes sociales del desafortunado hecho para llevar tranquilidad a sus seguidores.

"Ayer tuvimos un episodio en mi domicilio por medio de una confusión. En la guardia llamaron en el mismo momento al celular de Mazzei y al mío para comunicar que estaba entrando una persona que coincidía en el nombre con alguien que estábamos esperando", comenzó explicando la actriz.

"Pasamos un mal momento. Él solo quería verme", sintetizó, y relató cómo fue la intervención de su marido: "Obviamente Mazzei habló coloquialmente con esta persona, le explicó que yo no estaba, que no me podía ver. Inmediatamente llamamos a la seguridad y actuaron rápido", explicó.

"Automáticamente mientras Fabi abordaba esto con esta persona que no conocíamos y que entró por equivocación de parte de nosotros, llamé a la seguridad que abordó tranquilamente el tema con Fabi, y lo sacaron, lo escoltaron hasta la puerta hasta el taxi en el que había venido", detalló Araceli.

Pero todo no terminó ahí. Horas más tarde, el sujeto volvió a presentarse en el country. "Después volvió a venir a las 10 de la noche, y ahí actuó la policía como corresponde, pero todo con tranquilidad. En ningún momento hubo violencia, solo un disgusto, un susto, pero por suerte se manejó todo bien", finalizó.

Según publicó el sitio Teleshow, el hombre de 50 años fue identificado como Marcelo Insúa. El individuo fue detenido por personal policial y trasladado a la comisaría 7ma de Pilar.