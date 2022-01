Pampita dejó en claro cómo está su vínculo con la China Suárez

Pampita celebró sus 44 años junto a su marido Roberto García Moritán y sus cuatro hijos. Durante los festejos, la modelo y conductora recibió a la prensa y realizó un balance en torno a los laboral y a su vida personal.

"Termina mi cumpleaños y empieza el de Roberto, así que estamos rodeados de amor, familia, amigos, sorpresas y cosas lindas", relató ante las cámaras de Intrusos.

"No sabía qué pedir en los deseos, pero la verdad es que solo me queda agradecer. Tengo tanto, estoy rodeada de amor, trabajo de lo que me gusta, estamos bien de salud, nos amamos… No quedan más cosas por pedir", remarcó Pampita.

"No me quedó ninguna mochila pendiente. No hay ninguna mochila, ni cosa, ni charla que no haya tenido. No me quedó gente para conversar. Me han perdonado y he perdonado. Ando liviana", concluyó, palabras que hicieron pensar en la China Suárez, con quien la modelo estuvo enfrentada durante años luego del escándalo del motorhome.

Recordemos que Pampita acusó a la actriz de "haberle arruinado la familia", cuando la encontró desnuda junto a Benjamín Vicuña durante el rodaje de una película. En ese entonces, Pampita estaba casada con el actor.

Además, la modelo compartió un emotivo posteo en sus redes sociales para celebrar su natalicio junto a una foto familiar. "Gracias amor mío por tenerme locamente enamorada desde el primer día que me abrazaste fuerte. Gracias a la vida por darnos la oportunidad de tener esta familia maravillosa que nos llena de orgullo", comenzó expresando la ex jurado de La Academia.

"Gracias a los amigos de fierro que siempre están a nuestro lado. Gracias por tener salud, el trabajo y La Paz que hemos conseguido hoy. Gracias a los hijos espectaculares que Dios nos regaló, que llenan de alegría cada segundo que estamos en este mundo, y que son el motor de nuestra existencia", continuó.

Finalmente, expresó: "Un año más de vida en donde solo puedo decir Gracias. Donde los deseos están todos cumplidos y donde solo queda mirar para el costado y decir… no puedo mas de tanto amor".