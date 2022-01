Nazarena Di Serio confesó tener un gran problema de salud: "En mi caso, lo que me limita es..."

Nazarena Di Serio, conocida como “la chica del clima”, se destaca por su labor en los noticieros de El Trece y TN . A su vez, durante toda esta semana lleva adelante el reemplazo de Dario Barassi en el programa “100 Argentinos Dicen”. En su cuenta de Instagram, manifestó: "Estoy cumpliendo el sueño de conducir un programa de entretenimientos y estoy muy feliz".

Así mismo, durante los últimos días no se la vio presente en los estudios, ya que arrojó resultado positivo de Covid-19 y se encuentra aislada en su hogar transitando el virus. Para sacarle provecho a este momento de encierro, brindó una entrevista en donde realizó fuertes confesiones sobre su vida personal.

La conductora confesó que sufre de una dislexia, la cual no le permite manejarse en vehículo propio por la vía pública, ya que no sabe distinguir la izquierda de la derecha. "En mi caso lo que me limita es que no puedo manejar, porque no coordino la izquierda de la derecha, me mareo. No puedo. Es algo que no me sale. Aprendí a manejar, pero no saldría a la calle ni loca", manifestó.

También le preguntaron sobre su profesión, y si este inconveniente la perjudicaba. Al respecto respondió: "Tengo que hablar, por suerte, así que zafo bastante, pero creo que otras cosas, que sean más de coordinación, no creo que las pueda hacer. Me cuestan bastante".

La locutora dejó un claro mensaje para todas las personas que padecen este problema de salud. En sus palabras manifestó que si se le pone empeño a las dificultades de la vida, todo es posible de superar. A su vez, destacó que algunos famosos sufren de dislexia como tal es el caso de Pampita Ardohain.

Nazarena también habló del momento en que llevó a cabo sus estudios y cómo transitó aquella etapa. "No sufrí dificultades, para nada. Por suerte, no me afectó nunca en ese sentido. Sí en otras cosas, como eso de coordinar. Ahí sí" , manifestó.

La chica del clima de El Trece, tiempo atrás, confesó que jamás participaría de una concurso de baile como “La Academia” por su dislexia. Al respecto aseguró: "No puedo coordinar una coreografía. En el programa de Barassi, cuando me decían movete a la izquierda, a la derecha, yo le erraba. Soy muy torpe".

Para finalizar con sus declaraciones, la blonda sentenció: "Todos tenemos una historia de vida, porque todos habremos tenido miles de quilombos, pero no hay que quedarse en eso. Lo llevo así. Porque si te quedás en modo víctima no salís más".