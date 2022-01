El reclamo letal de Iliana Calabró a su hermana Marina: “Sólo hablamos cuando…”

Quienes las conocen dicen que, desde chicas, Iliana y Marina Calabró siempre tuvieron una relación con sus tensiones, conflictos y peleas. Claro que las hermanas se adoran, pero la “pica” siempre apareció, quizás de la mano de la competencia entre las dos o quién sabe por qué tema de su historia que ambas se guardan.

De hecho, en octubre del año pasado, antes de renunciar a Intrusos Evelyn Von Broke sorprendió con una intimidad de las hermanitas: “Marina e Ilieana tienen una guerra de egos entre ellas y de protagonismos, Iliana quiere ser protagonista y Marina también lo es”.

Según la ex panelista del programa de América que dentro de poco tendrá a Flor de la Ve como conductora, los codazos entre las dos tiene que ver con los caminos que cada una eligió en la vida.

“Las profesiones se joroban también entre Iliana y Marina porque Marina es periodista y entonces a veces tiene que dar informaciones que a Iliana le caen mal, las conozco mucho y hemos tomado muchos cafés”, aseguró aquella vez Von Brocke.

Como sea, las palabras de Iliana en su última nota en el ciclo de Carmen Barbieri confirman lo que dijo la ex de Fabián Doman. "Con Marina hablamos cuando ella tiene tiempo, ja", aclaró la ex MasterChef desde el móvil desde Villa Carlos Paz cuando Estefanía Berardi quiso saber si hablaba diariamente con su hermana, al menos por su madre, Coca, que se lastimó un pie.

Y luego, la actriz de Mi mujer se llama Mauricio indicó: "Pero sí, hablamos. Hablamos… Ahora hace un tiempito que no hablamos". Ahí fue cuando Pampito dijo que su colega sí hablaba con él todos los días, a lo que Iliana se despachó con un reclamo para Marina.

“A mí, Marina todos los días no me llama…", remató. Finalmente, cuando la panelista le preguntó si no hablaban con ella por miedo a que ventilara las intimidades de su vida privada, Calabró exclamó, resignada: "¡Es que no tengo intimidades para contarle!”.

“Últimamente, con esto del aislamiento… Acá desde que llegué me la paso encerrada, fue muy accidentado el inicio, creo que nos salvamos Matías Alé y yo”, contó sobre el comienzo de la obra en la que comparte cartel con Pablo Rago, Alejandro Muller, Adriana Brodsky, Matías Alé, Nerina Sist y Gonzalo Urtizberea.

En el mismo móvil contó que hace meses que se encuentra distanciada de sus hijos Stéfano y Nicolás porque viven en el exterior. "Stéfano vuelve en marzo, le falta hacer la tesis de Arquitectura. Y a Nicolás no le veo desde agosto pero desde antes de la pandemia", se lamentó.

"Ojalá que este bicho nos deje encontrarnos cuando termine esta temporada, porque ya es mucho tiempo. Siempre que quisimos, se cortaron los viajes”, cerró la mayor de las hermanas Calabró, harta del panorama que la separó de su familia por demasiado tiempo.