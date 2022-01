Marcelo Polino se despidió del programa de Florencia Peña con un reclamo y una sorpresa

Este lunes, Marcelo Polino se despidió del programa de Florencia Peña con reclamos y una sorpresa. El periodista renunció antes de la finalización del ciclo dado que ya tenía un comrpomiso laboral en Chile.

Luego de que en Flor de Equipo (Telefe) pasaran un video con los momentos más destacados de Marcelo Polino, Florencia Peña expresó: “Algo que me pasa con vos, Poli, es que además de que sos un gran compañero y un buen amigo, sos muy divertido. Fue muy lindo compartir todas las mañanas con vos, nos hemos reído mucho de cosas que podemos contar y otras que no lo haremos jamás porque tienen que ver con nuestra intimidad. Para mí fue hermoso compartir con vos. Te lo dije por teléfono aquel día que me enteré que ibas a estar y te lo digo ahora. Ojalá que tengamos por delante muchos más trabajos juntos porque sos una hermosa persona, un gran compañero y un gran profesional”.

Entonces Polino respondió: “Yo me voy contento, tengo un compromiso en otro país por eso dejo el programa y me voy. Pero tuve un año y pico re lindo, hemos compartido cosas buenas y también complicadas por la pandemia o cosas familiares y siempre estuvimos para bancarnos. No tengo más que palabras de agradecimiento para todo el grupo y todo el canal. Los últimos días que pasé Covid estuvieron todos presentes, me sentí muy acompañado, así que feliz de este flor de equipo. Además como yo soy exitista haber estado en el programa más visto durante todo este tiempo... Me voy allá arriba, mi amor”.

Un momento de la despedida de Marcelo Polino en Flor de equipo.

Luego, cada panelista del programa de Florencia Peña sumó sus emotivas palabras, pero en un momento la conversación giró hacia la polémica sobre si es cierto que Luciana Salazar le tiñe el pelo a su hija Matilda. Con su habitual sarcasmo, Marcelo Polino reclamó: “Chicos, era mi homenaje en vida porque me estaba yendo y se están peleando por mi ahijada. Juli, no me dejan en paz ni el último día. Yo pensé que iban a llorar, que iban a entrar parientes y nada. Lo más cercano a mi familia que encontraron fuiste vos Julieta; la tía de Matilda”.

En ese momento, Florencia Peña admitió que tendrían que haber llevado a la niña a la despedida. Sin embargo, a modo de sorpresa Tomás Dente interrumpió para decir que tenía un audio que envió Luciana Salazar, pero el contenido estuvo muy lejos de ser una despedida para su amigo Marcelo Polino. “La verdad es que ya estoy acostumbrada al odio, al resentimiento, a todas las barbaridades que dicen de mí desde hace mucho tiempo. Me da mucha lástima la gente que no tiene nada que hacer más que agredir a otras personas, pero sí me sorprende que lo hagan con una menor”, dijo Salazar frente al desconcierto de los integrantes de Flor de equipo.

“Yo pensé que me mandaba un saludo a mí, estás en otro programa, nene”, increpó Polino a Dente.. “Le cagaste la despedida”, cerró entre risas Peña.