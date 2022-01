A días de cumplir 54 años, Viviana Saccone deslumbra recostada sobre una reposera

A días de cumplir 54 años, Viviana Saccone deslumbró a sus seguidores en la red con una postal recostada sobre una reposera que cosechó miles de likes y decenas de comentarios elogiosos.

La actriz actualmente está haciendo temporada teatral en Villa Carlos Paz con la obra Sex, viví tu experiencia, en donde comparte escenario con Diego Ramos, Noelia Marzol, Tyago Griffo y Adabel Guerrero; entre otros.

Además, Viviana Saccone aprovecha su estadía en la villa cordobesa para alternar trabajo y momentos de relax en el río para refrescarse en las temperaturas agobiantes que han azotado al país.

Viviana Saccone disfrutando un momento de relax antes de una de sus funciones de teatro en Carlos Paz.

Además, en la casa en la que se encuentra durante la temporada veraniega, la artista compartió una foto leyendo bajo el sol, sin la parte de arriba de su bikini y con una sentida reflexión en el epígrafe de la publicación.

“Ah, sí. Soy lo que alguien llamó ‘Una mujer colorida. La alquimia perfecta’. Soy una mujer que, antes que perder mis colores, doy media vuelta y me voy. Soy una mujer que disfruta de estar consigo misma. Soy una mujer que se ama”, escribió Viviana Saccone.

En pocas horas, el posteo cosechó más de 11.000 likes, varios piropos de los seguidores de la actriz y elogios de sus colegas.

“Me encanta derribar prejuicios, lo tomo como un crecimiento personal. Es un tema que tengo presente y lo hago consciente a la hora de opinar, observar. Entonces, si me encuentro prejuzgando sobre algo, trato de no hacerlo. Y, por otro lado, hace años que no me detengo en la mirada ajena, porque tengo en claro que no es más que una subjetividad y no es la verdad de nada. Busco ser auténtica conmigo y con mis sentimientos”, destacó recientemente Viviana Saccone en una entrevista con revista HOLA!.