Blanquean que Luciana Salazar tiene nuevo novio y ella realizó una tremenda denuncia sobre Redrado: “Me hace…”

Esta semana, según una información que dio a conocer Pampito en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, Luciana Salazar blanqueó nuevo novio. Sí, en Punta del Este, la rubia de oro fue vista muy acaramelada y entretenida con "un empresario de los más poderosos" durante una fiesta que se desarrolló en Punta del Este.

"Lo pasaron de diez y me contaron que se fueron juntos de esa fiesta, y todos saben para qué. Al otro día también estuvieron en la Isla Gorriti, esa que queda justo enfrente de Punta del Este muy mimosos", aseguró el periodista.

El columnista protagonizó un divertido blooper ese día, ya que intentaba dar la información como un enigmático pero un momento tropezó con sus propias palabras y afirmó "lo que pasa es que Luciana...". Cuando se dio cuenta de que ya había develado la incógnita, entonces decidió darla con nombre y apellido. ¡Plop!

"Sí, claro, estamos hablando de Luciana Salazar", terminó por admitir Pampito. Antes había dicho que el chimento era protagonizado por "una de las mujeres más famosas, polémicas, lindas y deseadas de la Argentina", y había contado que "no se puede decir que está de novia, todavía es muy rápido, pero sí que la pasó muy bien y que puede estar empezando algo".

"Hubo una fiesta muy grande y muy importante de Punta del Este. Es la fiesta de Gaith Pahraon, donde había cantidad de famosos y empresarios de todo tipo. Gente muy acaudalada y muy conocida. Bueno, en medio de ese clima se encontraron Luciana con un empresario bastante importante en su rubro que se llama Christian Romero, con el que ya había tenido algún acercamiento en 2010 cuando tuvo uno de sus tantos impass con Redrado", explicó el periodista.

"Hay una frase de Sabina que dice que uno no vuelve adonde fue feliz porque la gente cambia", le dijo Carmen Barbieri, mientras que Estefi Berardi le agregó que "el es un empresario muy conocido que hace años fue novio oficial de Karina Jelinek". "Bueno, ellos lo pasaron muy bien en la fiesta, estaban muy divertidos, y después se fueron juntos y todos sabemos para qué. Fueron a la cama, no van a ir a tomar el té", finalizó Pampito.

Luciana, por ahora, no dijo nada del muchacho en cuestión. Pero en una entrevista radial con Marcelo Polino sí aprovechó para hacer fuertes declaraciones sobre Martín Redrado. La modelo sorprendió al confesar que no habla de su vida privada por él. Y lanzó:

“Entiendan por qué cuido tanto mi vida privada, Redrado me hace cosas horribles estando sola, imagínense si cuento que estoy con alguien. Así yo no puedo más. Me siento muy mal todo el tiempo”, expresó la modelo.

Por su parte, Marcelo Polino apoyó a su amiga: “Soy testigo de todo, lo último que presencié fue lo del regalo en un sobre que le mandó a Matilda por su cumpleaños. No se puede entender nada de eso”.

Luciana Salazar aclaró en el programa de radio de Marcelo Polino cuál es el verdadero rol de Ana Rosenfeld en su vida: “No es mi abogada, es la mediadora que eligió Redrado y él le paga los honorarios. En su momento yo había contratado a Cúneo Libarona”, cerró la modelo.