Marina Calabró analizó el nuevo ciclo que conduce Flor de la V: “Hay tanta boludita que…”

América TV, como la mayoría de los canales, está renovando la propuesta de su grilla. Con la idea de sumar nuevos aires y abultar sus flacas planillas de rating, el canal apostó a darle un lugar protagónico a una figura fuerte: Flor de la Ve, a quien se la ve todos los días en A la tarde y ahora tiene programa propio, sábados y domingos, por las noches.

Su ciclo fue uno de los que mejor respuesta tuvieron y al día siguiente, en su tradicional columna en Lanata sin filtro, Marina Calabró hizo su análisis respectivo, sin pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre La Noche de la Ve.

“Lo que más me gustó de los estrenos del fin de semana fue La Noche de la Ve, el programa de Florencia que va sábados y domingos a las 22. La escenografía me gustó, está lograda y está bien iluminada, cosa rara porque últimamente se ve cada cachivache en televisión…”, arrancó Marina.

La ex TV Nostra destacó varios ítems de la performance de la conductora, que viene fogueada de varios programas en Telefe. “El monólogo me sorprendió gratamente, es gracioso, es simpático. Ella, Florencia, está en su mejor versión porque está arriba, está cascabélica. No está ni pretenciosa, ni diva, está llana y simpática”, le tiró flores la periodista.

A Marina le gustó el detalle de la presentación de cada invitado al living, cada uno con “una payadita”. “Le pone gracia”, opinó. Pero lo que más destacó fue el nivel de las preguntas que maneja De la Ve.

“Es una anfitriona informada, esto me gustó, no juega a la boludita. Eso de ´no te conozco, no sé quién sos, de dónde te conozco, contame´. Ella sabe por dónde quiere ir con el recorrido de los invitados y eso se agradece porque hay tanta boludita que anda…”, disparó. Y remató: “Y sí, que le señora de la Ve esté informada yo me saco el sombrero”.