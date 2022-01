El novio de Jujuy Jiménez comparó a Wanda con su chica y fue letal: "No le llega ni a..."

Sofía Jujuy Jiménez vive un apasionado romance con el polista Bautista Bello, a quien presentó en “sociedad” el pasado mes de octubre y con quien recientemente disfrutó de unos días de verano en las playas de Punta del Este.

Pese a que el joven de 31 años no es muy conocido en el ambiente artístico, sí lo es en el mundo del polo. Se conoce que tiene un hijo de siete años que comparte la misma pasión que su papá y que es de una familia acaudalada que le da la libertad de viajar y disfrutar la vida como quiere.

Tal es así que por un reciente viaje del polista, se creía que Sofía Jujuy había vuelto al mundo de la soltería, por el tiempo en que no se la había visto en compañía de su pareja. De esa manera, mientras ella brillaba en la pista de ShowMatch: La Academia, se la había relacionado con su compañero, Ignacio Saraceni.

Pero todo eso quedó en el olvido, y hoy la periodista y modelo se muestra feliz y enamorada en compañía de Bautista, con quien protagonizó unas soñadas postales en la ciudad esteña durante sus vacaciones.

Sin embargo, en las últimas horas, una seguidilla de likes de parte de Wanda Nara hacia el joven de 31 años llamaron muchísimo la atención, no solo de la jujeña, sino de todo el mundo del espectáculo que observa cada movimiento de la empresaria.

Lo cierto es que la actitud de la mujer de Mauro Icardi parecía de lo más extraño, dado que está en plena etapa de reconstruir la pareja con el futbolista tras las heridas que dejó el polémico Wandagate.

Aparentemente, según aseguró la misma Jujuy, el gesto 2.0 de Wanda Nara hacia Bautista Bello sucedió en diciembre: “Me causó mucha gracia. Yo estaba en Jujuy pasando Navidad con mi familia y Bauti me cuenta: ‘No sabés, qué gracioso, de repente veo muchos likes de Wanda y me pareció muy raro´. Él no entendía y yo pensé que me estaba jodiendo. Le dije: ´¿Qué buscará?’.

La empresaria le habría puesto me gusta a varias fotos viejas del polista y, según aseguró Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), lo hizo como “una señal de que está libre”.

Pero ahora, quien se refirió al tema fue el novio de Sofía, quien habló con Clarín al respecto y realizó una polémica comparación. “Fueron unos likes, no le doy importancia. No la conozco ni quiero conocerla tampoco”, comenzó diciendo el joven.

Pero luego, Bautista continuó: “No le llega ni a los talones a la jujeña, Estoy muy bien con mi novia, que busque quilombo en otro lado”.

Por su lado, Wanda Nara se encargó en redes sociales de desmentir haber sido ella la que puso esos “me gusta” y hasta le escribió a Sofía Jujuy para aclararle las cosas: “Sofi rarísimo lo de los likes porque no lo conozco a tu novio ni los puse. Pero te lo quería decir”, le confió la rubia a la periodista.