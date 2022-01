Otras novias que conquistaron a Benjamín Amadeo además de Lali Espósito

Benjamín Amadeo siempre mantuvo un perfil muy bajo. Aunque formó parte de proyectos muy exitosos y comenzó una gran carrera como cantante solista, el argentino siempre prefirió ser muy reservado.



De esta manera, sus seguidores siempre están investigando detalles sobre su vida privada. Principalmente, buscan información sobre las novias y mujeres que lograron conquistar el corazón del artista.



Sin lugar a dudas, su relación amorosa más conocida y mediática fue la que mantuvo con Lali Espósito. Pero, ¿existieron otras mujeres que formaron parte de su vida? Conoce los detalles a continuación.



Las novias que tuvo Benjamín Amadeo

Lo cierto es que poco se sabe sobre la vida amorosa de Benjamín Amadeo. Hasta el momento, solo se conocen dos relaciones que mantuvo durante su vida. Una de ellas fue con Lali Espósito, la famosa actriz y cantante.



Ambos se conocieron mientras grababan Casi Ángeles, la producción que estaba a cargo de Cris Morena y que se transmitía a través de Telefe. Aunque sus personajes no tenían ningún tipo de relación amorosa, la química entre ellos no tardó en suceder detrás de escena.



El amor entre ellos duró cinco años. Durante todo ese tiempo la pareja decidió mantener su relación bajo siete llaves. De esta manera, eran muy reservados y compartían imágenes juntos muy pocas veces.



El haber mantenido su romance en total privacidad ayudó a que el amor durara muchos años. Lamentablemente, la relación no fue para toda la vida. Sin embargo, ambos mantienen un bello recuerdo del tiempo que compartieron juntos.



Durante una entrevista, Benjamín Amadeo aseguró que tuvieron una relación maravillosa. Además, declaró que disfrutó mucho la relación porque no vivían una vida mediatizada, a pesar de ser los dos famosos.



Después de estar tantos años en pareja con Lali Espósito, el cantante volvió a encontrar el amor. Se trata de Martina, quien es actualmente su novia y a quien conoció en un boliche. “La vi y me voló la cabeza. Ella se estaba riendo y sentí como que el tiempo se detenía”, relató.



Al tener ambos una amiga en común, el actor intentó conquistar a la abogada en varias ocasiones. Sin embargo, la propuesta de tomar champagne fue declinada dos veces. Aun así, insistió el día siguiente y obtuvo una respuesta positiva.





De esta manera comenzó una historia de amor que se mantiene en la actualidad y que dio luz a un bebé. El 9 de enero, el actor se convirtió en padre de Andes, una pequeña que llegó a su vida para iluminarle los días.



“Desbloqueamos un nivel de amor y emoción que nos era desconocido. Todos los aplausos y medallas para la madre que dejó todo“, escribió en un bello posteo. Esta noticia llegó a Lali Esposito, quien no dudó en escribirle un mensaje repleto de emojis de corazón.



