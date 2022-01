Gastón Dalmau vuelve a la ficción: cuál es el nuevo proyecto del ex Casi Ángeles

Muchos no lo saben, pero Gastón Dalmau podría haber sido una de las grandes estrellas de Rebelde Way, sin embargo audicionó en el casting y no fue seleccionado.

La oportunidad le llegó un par de años después, cuando quedó para el papel de Gastón en la novela juvenil Frecuencia 04. Pero aquella producción no tuvo mucho éxito.

Después hizo apariciones en Casados con Hijos, Floricienta, Conflictos en red, Alma Pirada y ½ falta. Pero el gran éxito de Gastón Dalmau se dio en Casi Ángeles, uno de los mayores triunfos de Cris Morena que cosechó cuatro temporadas.

Allí, Gastón le dio vida a Rama, uno de sus protagonistas y además le permitió insertarse en el mundo de la música al formar parte de los Teen Angels, la banda que salió de la mencionada producción y que realizó giras por todas partes del mundo.

Pero le tiempo pasó y Dalmau se fue alejando de aquel joven apasionado por estar frente a cámara para explorar su faceta de post producción, sin alejarse de la industria audiovisual.

Se mudó a Estados Unidos y formó parte del equipo de efectos visuales de Paramount Pictures y Marvel Studio, un sueño hecho realidad para cualquier fanático de los superhéroes.

Sin embargo, Gastón Dalmau regresó al país y se consagró como el campeón de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, el gran éxito de la televisión argentina del momento, donde demostró todo su talento culinario.

Pese a que cuando terminó el reality, el actor volvió a su país de residencia, en diciembre regresó a Argentina y todo indica que para quedarse por un largo tiempo.

Mientras disfruta de ser el host digital de la tercera temporada del programa de Telefe, se prepara para finalmente volver a la ficción.

Durante su paso por la gala de Personajes del Año de Gente, Gastón ya había anticipado que entre sus nuevos proyectos se encontraba algo de ficción, pero hasta ahora no había muchas certezas al respecto.

"Todavía no está firmado, pero vuelvo a actuar. Hay algo con la música también, pero afuera, por Israel. Todo vino medio de golpe y bienvenido sea”, fueron sus palabras en el Alvear Palace Hotel.

Pero ahora hay confirmación oficial. Por medio de sus redes sociales, Dalmau reveló cuál es su proyecto para la plataforma Paramount Plus. "Estudiando. Se viene #Medusa con un gran elenco”, confió Gastón.

El artista de 38 años compartirá elenco en este thriller de misterio con Violeta Urtizberea, Soledad Villamil, Candela Vetrano y un gran elenco. Además estará dirigido por Jazmín Stuart.