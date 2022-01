Escándalo con la torta de boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner, entre el precio exorbitante y el intento de canje

El casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner todavía sigue disparando jugosas anécdotas, y este miércoles estalló un escándalo por la torta de la boda. Por un lado, se dio a conocer que el pastel tuvo un precio exorbitante. Por otro, en Intrusos (América) contaron que hubo un intento de canje por parte de la pareja con una pastelera.

Tras ser unidos en matrimonio por un rabino y un pastor, Stefi Roitman y Ricky Montaner siguieron adelante con un espectaculaar festejo que incluyó una ostentosa torta de cinco pisos.

“La torta tenía cinco pisos y habría salido 40 mil pesos”, contó Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). Mientras que la conductora Carmen Barbieri redobló la apuesta y dijo: “80 mil, creo, salió un dinero el casamiento”. A lo que la panelista respondió: “Es caro... había gente que me decía ‘es mi sueldo’”.

La torta de casamiento que desató polémica.

Pero la polémica alrededor de la torta no terminó ahí. Por otro lado, este miércoles en Intrusos revelaron otra versión. “Hay una historia secreta de la torta de la boda que aquí vamos a revelar. Hubo una querida instagramer que se dedica a la repostería, que fue buscada y a clavaron. La cuenta en cuestión de Carol Cakes & Desserts en Instagram denunció en su cuenta lo siguiente: “Me pasan el modelo de la torta”, comentó Rodrigo Lussich.

Luego el conductor agregó más detlles del descargo de la pastelera contra Stefi Roitman y Ricky Montaner: “Es una torta de buttercream (que yo no hago), por ende no sabía cómo iban a reaccionar esas florcitas sobre a torta forrada en pasta. ¡Aunque lo sospechaba! Las tortas con buttercream van a la heladera, por eso las flores se la bancan mucho más. Las tortas forradas no van a la heladera”.

Noticias Relacionadas El vestido con diseño sustentable de Stefi Roitman que se llevó todas las miradas en su casamiento

El descargo de la mujer continuó: "¡En fin, empecé a buscar proveedores de esas flores por todos lados! Dudé un poco porque con los canjes, uno nunca sabe lo que puede pasar. Pero dije ‘bueno, digo que sí y lo hago por mí y para mí. Después que sea lo que Dios quiera’. De última, quedará en mi mente que le hice la torta a un Montaner jajaja”.

La pastelera redobló su enojo con Stefi Roitman y Ricky Montaner rematando: “A todo esto, suspendí unas cosas que tenía que hacer en la semana. A todo esto yo, lo que le había ofrecido por canje, era una torta con los dos pisos de abajo comestibles y los dos de arriba falsos. No iba a hacer una torta de cuatro, cinco pisos completamente comestibles ni mamada. Me parecía que ya era arriesgarme demasiado para un canje. A todo esto, después me dijeron que querían una torta para la mitad de los invitados, o sea, 160. 160 porciones. Ok. ¿Quieren saber cómo terminó? Con una clavada de visto así de grande”.